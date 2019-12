vor 51 Min.

Mittelschule Friedberg sammelt wieder für Ndanda

25 Klassen der Mittelschule Friedberg organisieren seit Ende November verschiedene Aktionen. Einrichtung setzt sich seit Jahrzehnten für Projekte in Tansania ein.

Von Tom Trilges

Die Friedberger Mittelschule zeigt seit Jahrzehnten außerordentliches Engagement bei einer Spendenaktion für Projekte in Afrika, vor allem für die sozialen Projekte der Benediktinerinnen in Ndanda/Tansanie . Auch dieses Jahr stellen die Schüler wieder drei Wochen lang täglich neue Aktionen auf die Beine und sammeln die Einnahmen.

„19 Klassen haben wir hier und sechs weitere am Eisenberg, die sich dieses Jahr wieder einsetzen“, erzählt Rektorin Carmen Audillet. Bereits Ende November startete der Einsatz der Jugendlichen für die Tansania Afrika-Hilfe der Mittelschule in Friedberg. Noch bis Freitag, 20. Dezember, ist jeden Tag eine andere Klasse an der Reihe und verkauft Waren für den guten Zweck – diesen Montag waren es zum Beispiel Crêpes, Chicken Nuggets und Pizza.

Die Friedberger Schule hilft seit 1956 in Tansania

Die Initiative hat Tradition: Bereits seit 1956 ist sie fester Bestandteil des Schuljahres an der Einrichtung. „Toll finde ich, dass gerade die jungen Lehrkräfte immer so aufgeschlossen dafür sind, diese Aktion durchzuziehen“, sagt Initiatorin Martha Reißner. So ist es auch diesmal. Marco Porchia ist als Lehrer gerade neu an der Mittelschule, aber direkt mittendrin statt nur dabei. „Ich habe nicht die Vorplanung gemacht, aber helfe hier sozusagen vom ersten Tag an mit“, sagt er.

Neben den Verkaufsständen in der Pausenhalle finden auch drei Kinovorstellungen statt, bei denen die Schüler den symbolischen Preis von 1 Euro zahlen, der auch komplett als Spende nach Tansania geht. Beim karitativen Weihnachtsmarkt ist die Mittelschule seit 1973 ebenfalls dabei.

Durch den Einsatz von Jugendlichen und Organisatoren kommen jedes Jahr mehrere Tausend Euro zusammen. „Dazu kriegen wir ja auch immer Spenden von außerhalb und vom Friedberger Advent. So konnte ich 2018 rund 21000 Euro nach Afrika schicken“, berichtet Martha Reißner. Ihr ist wichtig, dass die Hilfe wirklich ankommt. „Unter anderem haben wir Eltern unterstützt, die ihre beiden Kinder bei einem Unfall verloren haben“, sagt Reißner.

