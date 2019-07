vor 17 Min.

Mittelschule: Gemeinde muss nachbessern

In der Mittelschule in Kissing musste beim Brandschutz nachgebessert werden.

In der Kissinger Einrichtung gibt es immer wieder Probleme mit dem Brandschutz. Zeitweise drohte sogar die Schließung eines Gebäudeteils. Wie es nun aussieht.

Von Philipp Schröders

An der Mittelschule Kissing gibt es derzeit Probleme mit dem Brandschutz. Ende vergangenen Jahres stand sogar kurzzeitig im Raum, dass der Block III, also der Gebäudeteil östlich des Eingangs, nicht mehr benutzt werden darf. Das konnte die Gemeinde aber abwenden.

Zurzeit beschäftigt sie vor allem der gegenüberliegende Block IV, westlich des Eingangs. Wie berichtet bekommt der Gebäudeteil einen außen liegenden Lift. Dadurch soll in Zukunft jedes Stockwerk barrierefrei erreichbar sein. Im Vorfeld der Bauarbeiten war eine Brandschutzbegehung notwendig. Dabei zeigte sich, dass nicht alles den Bestimmungen entsprach. Bürgermeister Reinhard Gürtner beschloss, den gesamten Block überprüfen zu lassen. „Wichtig ist mir, dass Brandschutz besteht und Sicherheit vorhanden ist“, sagt er. Die Gemeinde beauftragte dazu den Ingenieur Andreas Bergemann-Gebhard. Bei einem Termin Anfang Juni schaute er sich den Block an – mit dabei war auch ein großes Aufgebot von Vertretern der Verwaltung und der Kissinger Feuerwehr, die einen weiteren Experten aus ihren Reihen mitbrachte.

Feuerwehr Kissing erstellt besonderen Einsatzplan

Wie Bauamtsleiter Alfred Schatz erklärt, seien innerhalb kürzester Zeit Sofortmaßnahmen beschlossen und umgesetzt worden. Unter anderem ließ die Verwaltung Einbauten wie Garderoben und Pflanzentöpfe aus den Gängen entfernen. Unter Einbindung der Schulleitung wurden die Lehrer speziell eingewiesen. Die Verwaltung ließ sich bestätigen, dass die Solaranlage auf dem Dach regelmäßig gewartet wird und technisch einwandfrei ist. Zudem erstellte die Feuerwehr einen besonderen Einsatzplan für die Schule. In den Pfingstferien ließ die Verwaltung eine Brandmeldeanlage sowie Rauchwarn- und Funkhandmelder an den Fluchtwegen einbauen. Die Gemeinde investierte rund 43.000 Euro.

Doch damit sind noch nicht alle Maßnahmen abgeschlossen. Bei einem weiteren Treffen in dem Gebäudeteil – dieses Mal waren auch Vertreter des Landratsamtes und der Kreisbrandrat dabei – wurde das weitere Vorgehen besprochen. Laut Andreas Vötter, Sachgebietsleiter im Kissinger Bauamt, weisen die zwei Rettungswege im Block Mängel auf. Beispielsweise sei der Anstrich der Treppe nicht feuerfest. Beim zweiten Rettungsweg habe die Gemeinde bereits konkrete Maßnahmen geplant. Unter anderem soll das Flachdach zwischen den beiden Blöcken, über das im Notfall die Route führt, mit einem Geländer versehen werden. Bei Block IV fehlt zudem für den Ausstieg eine kleine Treppe. Fluchtbalkone an den Fenstern sind aber – wie ursprünglich angenommen – nicht mehr nötig.

Umsetzungen aller Maßnahmen dauert noch

Gürtner erklärt, dass die Umsetzung aller Maßnahmen noch dauert. „In Zukunft arbeiten wir aber darauf hin, dass das Gebäude den Brandvorschriften ganz und gut genügt.“ Im Gemeinderat hatte es aus den Reihen der SPD die Anmerkung gegeben, mögliche Regressansprüche an den Architekten zu prüfen. Die Mittelschule war vor vier Jahren von Gerhard Mach energetisch saniert worden. Vötter erklärt: „Bei der Sanierung gab es keine gebäudliche Veränderung, deswegen war kein Bauantrag erforderlich und deshalb ist auch kein neues Brandschutzgutachten für das Gebäude erstellt worden.“ Gürtner betont, dass ihm vor allem daran liege, die Sicherheit in der Mittelschule zu gewährleisten. Das sei nun der erste und wichtigste Schritt. „Es ist nicht sinnvoll, zu sagen, der ist schuld oder der ist schuld. Wir müssen erst das Ganze begutachten von der Erstellung bis zum Stand heute.“ Die Mittelschule sei 1972 errichtet worden. Es gebe niemanden mehr in der Verwaltung, der zu dieser Zeit schon tätig war.

Noch vor der Amtszeit Gürtners musste die Gemeinde Ende vergangenen Jahres im Block III eine Brandwache aufstellen, um eine Nutzungsuntersagung durch das Landratsamt abzuwenden. Das übernahmen Bauhofmitarbeiter, die auch zur freiwilligen Feuerwehr gehören. Die Gemeinde besserte zudem schnell nach. Laut Schatz habe sie in jedem Treppenhaus zwei Rauchschutzöffnungen einbauen lassen. Das kostete etwa 2000 bis 3000 Euro. „Durch diese Rauchschutzöffnungen haben wir nun keine Gefahr mehr“, sagt Schatz. Der Einbau sei auch das Zeichen für das Landratsamt gewesen, dass die Brandschutzwache eingestellt werden kann.

Des Weiteren wurden Ende vergangenen Jahres sechs Toilettenzugänge erneuert, jeweils zwei im Erdgeschoss sowie der ersten und zweiten Etage. Laut Schatz seien die neuen Türen „vollwandig, dichtschließend und selbstschließend“. Der Einbau habe etwa 30.000 Euro gekostet. Des weiteren musste die Gemeinde noch ca. 10.000 Euro für den Kellerzugang zum ersten Rettungsweg ausgeben. Hier wurden zwei Türen ausgetauscht.

Derzeit prüfe ein Techniker vom Landratsamt noch den Brandschutzplan. Inhaltlich sei alles mit der übergeordneten Behörde abgestimmt. Das Landratsamt werde aber noch die Ausführung überprüfen.

Lesen Sie dazu auch diesen Artikel: Probleme mit dem Brandschutz an der Mittelschule

Themen Folgen