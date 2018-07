20:52 Uhr

Mittelschule: Kapitäne verabschieden ihre Mannschaft

Fünf „Schiffe“ verlassen den „Heimathafen“ Mittelschule Friedberg.

Unter dem Motto „Wir verlassen den sicheren Hafen und legen ab“ feierten fünf „Schiffe“ und ihre „Kapitäne“ den Abschied vom Heimathafen „Mittelschule Friedberg“. An Bord: 97 „Matrosinnen“ und „Matrosen“ der Klassen 9a, 9b, 10a, 10b und 10V. „Hafenleiterin“ Carmen Audilet, Rektorin der Mittelschule, freute sich mit Eltern, Lehrkräften und Ehrengästen, die Absolventen des Jahrgangs 2018 in der hübsch dekorierten Max-Kreitmayr-Halle feierlich zu verabschieden.

Schick gekleidet trafen sich die Abschlussschüler am späten Nachmittag mit ihren Lehrkräften zum letzten Mal im Klassenzimmer. Dort erhielten sie ihre Abschlusszeugnisse und die berühmten „letzten Worte“ mit auf den Weg. Danach traf man sich mit den Eltern zu einem geselligen Stehempfang bei strahlendem Sonnenschein. Die AG Catering hatte mit großem Engagement diverse Köstlichkeiten vorbereitet und bewirtete die Gäste.

Die Festgesellschaft wurde von den Moderatorinnen Lydia Koller, Sarah Schmaus und Angelina Zollner charmant durch den Abend geleitet. Vize-Landrat Manfred Losinger und Schulamtsdirektorin Carola Zankl lobten in ihren Grußworten die Leistungen der Schüler und übermittelten gute Wünsche und Ratschläge für die Zukunft. Besonders stolz zeigte sich der Zweite Bürgermeister Richard Scharold über die Abschlussergebnisse und betonte seine Verbundenheit zur Mittelschule Friedberg, die er selbst vor vielen Jahren gerne besucht habe. Musikalische Höhepunkte der Veranstaltung waren die zwei Songs der Schulband. Die Neuntklässlerin Samira Gul beeindruckte die Gäste mit ihrem einfühlsamen Gesang und ihrem Gitarrenspiel. Begleitet wurde sie von zwei Mitschülerinnen und Bandleader Udo Eichenseher. Zu sehen war auch ein tiefgründiger selbst gedrehter Film der Klasse 10a, der im Rahmen eines Wettbewerbs zum Thema „Zivilcourage“ entstanden ist. Gute Stimmung und schöne Erinnerungen kamen durch eine bunte Fotoshow von der gelungenen Reise aller fünf Abschlussklassen an den Gardasee auf.

Schulleiterin Audilet erklärte den Absolventen in ihrer Rede: „Eure Kapitäne, die euch begleitet haben, können stolz auf euch sein! Natürlich mussten sie euch plagen, zu unangenehmen Arbeiten zwingen und Aufgaben einfordern, aber im Endeffekt wollten sie immer nur das Beste für euch. Sie wollten euch ruhigen Gewissens aus dem sicheren Hafen ablegen lassen, und das ist ihnen auch gelungen.“

Das sind die Besten

Von den 41 Schülern, die am QA teilgenommen hatten, haben knapp 71 Prozent bestanden. In den zehnten Klassen haben es alle 55 angetretenen S Schüler geschafft und sich damit den Mittleren Bildungsabschluss erarbeitet. Die meisten Absolventen werden ab September eine Lehrstelle antreten oder besuchen eine weiterführende Schule. Nach der Zeugnisübergabe wurden die Jahrgangsbesten von der Schulleiterin und dem Elternbeirat mit einem kleinen Geschenk geehrt. Dies waren in der neunten Jahrgangsstufe Anna Wex und Amina Dulic mit einem Schnitt von 2,0. In der zehnten Jahrgangsstufe erlangte Daniel Effer einen Schnitt von 1,56. Erik Reusch und Moritz Köhle erreichten sogar die Traumnote von 1,22 und waren somit zugleich die Landkreisbesten.

Und wie man es am Hafen so macht, wenn ein Schiff ausläuft, zückte Audilet ein Taschentuch und verabschiedete sich winkend von allen „Matrosinnen“ und „Matrosen“ des Jahrgangs 2018.

