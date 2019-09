Mobilität ist nicht nur eine Preisfrage

Für einen attraktiven Nahverkehr braucht es mehr als günstige Preise.

Die Stadtwerke bieten für Augsburg und Friedberg preisgünstige Angebote für Bus- und Bahnfahrten sowie für das Carsharing an. So weit, so gut. Es bleibt aber die Frage: Für wen ist das nicht nur finanziell, sondern auch in der täglichen Nutzung attraktiv?

Für begeisterte ÖPNV-Nutzer wie Manfred Schnell, die zudem eine Carsharing-Station in direkter Nähe zum Arbeitsplatz haben, stellt ein ÖPNV-Jahresabo derzeit schon eine echte Alternative zum eigenen Auto dar. Wer aber ab und an für Transporte ein Fahrzeug braucht und immer erst nach Hochzoll fahren muss, um sich eines auszuleihen, der wird abwinken und lieber sein eigenes Auto behalten – Kosten hin oder her. Es braucht also Carsharing-Stellplätze in zentralen Lagen, mindestens in Friedberg, bestenfalls in weiteren Gemeinden des Landkreises.

Ein weiteres Problem: die Verlässlichkeit. Wenn – wie im vergangenen Sommer – über Wochen nur alle 30 Minuten oder stündlich Züge fahren, ist das für Berufspendler eine einzige Zumutung.

Attraktiv scheint dagegen vor allem das Jahresabo ab 9 Uhr zu sein – gerade Senioren, die ihre Einkäufe in der Stadt erledigen, können so zum kleinen Preis mobil bleiben.

