Friedberg als Bronze-Miniatur zur Landesausstellung: Das klingt schon vielversprechend. Mit Nils Hoy konnte zudem ein erfahrener Mann dafür gewonnen werden.

Friedberg ist eine besondere Stadt. Eine besonders schöne. Das würde wahrscheinlich fast jeder Einheimische sowieso behaupten, aber wenn ein Mann wie Nils Hoy das sagt, der bereits 15 Städte modelliert hat, ist das wie ein Ritterschlag. Umso schöner, dass er das Stadtbild nun in einer 3D-Miniatur zur Landesausstellung festhält.

Mehrwert für Blinde erfreulich am Friedberger 3D-Modell

Jetzt schon dürfen sich viele Bewohner darauf freuen, ihr Haus auf der Miniatur zu suchen und mit anderen über die genauen Gegebenheiten zu fachsimpeln. Selbst wenn man es niemals Jedermann recht machen kann und ein Eins-zu-Eins-Abbild unmöglich ist: Allein die Beschäftigung mit der eigenen Innenstadt zu einem außergewöhnlichen Anlass wie der Landesausstellung ist für die Friedberger eine hervorragende Sache.

Zudem steckt die Begeisterung, die Nils Hoy für seine Einsatzorte und die Menschen dort mitbringt, an. Aber nicht nur das: Nils Hoy ist erfahren in diesem Bereich und hat seine Fähigkeiten schon vielfach unter Beweis gestellt. Dass das Modell auch für Blinde geeignet ist und einen Mehrwert bringt, sticht ebenfalls positiv heraus. All das zeigt, dass offenbar genau der richtige Mann für ein tolles Projekt gewonnen werden konnte.

