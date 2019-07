00:33 Uhr

Modellbauer spenden

Seit Jahren sind die Wasserwacht Mering und der Schiffsmodellbauverein Königsbrunn SOS Titanic Seite an Seite am Mandichosee. Da der Baggersee in der Benzstraße Königsbrunn, ehemals Fahrwasser der Schiffsmodellbauer, verfüllt wurde, musste sich der Verein ein neues Gewässer suchen. So kamen die Modellboot-Kapitäne an dem Mandichosee. Es entwickelte sich ein Neben- und Miteinander mit Gesprächen über Modelle und Boote. Selbst wenn einmal Gastvereine mit mehreren Modellen anwesend waren, waren die Männer zur Rettung auf dem See. Die Modellbauer können zum Einsetzen ihrer Schiffe den Steg benutzen, was den Seglern sehr zugutekommt. Ein gutes Verhältnis und gegenseitiges Schätzen führte dazu, dass der Schiffsmodellbauverein der Wasserwachtortsgruppe eine Spende von 250 Euro zukommen ließ. Den Scheck überreichte der Vorsitzende Jürgen Siegel dem Kassier der Ortsgruppe Mering Hans-Jürgen Sattler. Der Betrag kommt der Jugendarbeit zugute. (FA)

