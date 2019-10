vor 6 Min.

Mönche schaffen in Friedberg Mandala aus Millionen Sandkörnern

Vier buddhistische Mönche aus Südindien schaffen in Friedberg ein Mandala als Zeichen für den Frieden in der Welt.

Buddhistische Mönche aus Südindien schaffen aus Millionen von Sandkörnern ein Mandala. Interessierte können in der Archivgalerie das Werden des Kunstwerks verfolgen.

Ein außergewöhnliches Ereignis, das in westlichen Ländern nur selten zu betrachten ist, ist Anfang November in Friedberg zu erleben. Vier buddhistische Mönche aus dem Kloster Drepung Lukhil Khangtsen in Südindien schaffen nach uralter Tradition in der Archivgalerie ein farbenprächtiges Sandmandala aus Millionen feinster Sandkörner. Erst seit einigen Jahren wird dieses Ritual außerhalb der Klostermauern zelebriert. Das Frauenforum Aichach-Friedberg hat in Zusammenarbeit mit der Stadtpfarrei St. Jakob die vier Mönche nach Friedberg eingeladen.

Mandala als Zeichen von Mitgefühl und Harmonie

Sandmandalas haben für tibetische Buddhisten eine sehr große Bedeutung. Dieses wird deutlich, wenn man beobachtet, mit welcher Präzision, Ausdauer, Geduld und Liebe diese wunderschönen filigranen Kunstwerke gestaltet werden. Jedes gestreute Detail, Tiere, Pflanzen, die Formen und Farben haben einen symbolischen Hintergrund. So ist diese Arbeit mehr als Kunst, die schön anzuschauen ist: Das Mandala soll auf einzigartige Weise Mitgefühl und Harmonie in unseren Alltag bringen. Viele Mythen, Geschichten und Bilder fließen in den Aufbau des Mandalas ein und dienen zur Anregung, über die Welt nachzudenken, Mitgefühl zu entwickeln und zu meditieren.

Wenn das Mandala nach sieben Tagen fertig ist, wird es mit dem darin enthaltenen Segen in einer feierlichen Zeremonie zusammengewischt und der Ach übergeben. Durch das fließende Gewässer kann es sich in die Welt ausbreiten und so dem Wohle aller Lebewesen dienen.

Alle vier Mönche sind Ladakhis und tief verwurzelt in ihrer Heimat. Die Familien leben in Ladakh. Sie kamen vorwiegend auf eigenen Wunsch als Kinder ins Kloster Likir in Ladakh. Mit etwa zehn Jahren wurden sie zur Ausbildung nach Südindien in das zugehörige Kloster Drepung Loseling Lukhil Khangtsen in Mundgod/Karnataka geschickt. Sie haben dort ihre Studien zum Geshe (Doktor der buddhistischen Philosophie) vollendet.

Die Mönche kommen gerne ins Gespräch

Geshe Lobzang Gilek ist in der Leitung des Klosters engagiert, unterrichtet junge Mönche in buddhistischer Philosophie. Geshe Lobzang Rinchen ist Lehrer im Kloster Rizong in Ladakh. Geshe Lobzang Tsondus hat kürzlich seine Studien im Kloster beendet. Geshe Eshey Wangail lebt im Kloster Likir. Er wird von den umliegenden Familien in die Häuser gerufen zu Gebeten bei Geburt, Tod, Krankheit, Notfällen und macht Dienst im Kloster. Geshe Lobzang Gilek und seine drei Mitbrüder ermöglichen die Begegnung mit der geistlichen Tiefe und Tradition einer anderen Religion. Es soll ein Zeichen sein für ein friedliches Miteinander der Menschen in unserer heutigen Welt, für Wertschätzung und Verstehen. Die Mönche kommen gern ins Gespräch und wünschen sich den Austausch. Geshe Lobzang Gilek sammelt auch Spenden für die sozialen Aufgaben des Klosters in der tibetischen Flüchtlingsgemeinde und für ein Schulprojekt in Ladakh. (FA)

Termin Die feierliche Eröffnungszeremonie findet statt am Samstag, 2. November, um 17 Uhr in der Archivgalerie. In der Zeit vom 3. bis 9. November jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr kann das Sandmandala im Werden verfolgt werden. Der Besuch von Kita-Gruppen und Schulklassen ist gern erwünscht. Anmeldungen bei Marion Brülls, Telefon 0821/784555, oder E-Mail fam.bruells@arcor.de