Monstertruck-Show: PS-Giganten und Action wie im Kino

Plus Auf dem Segmüller-Parkplatz in Friedberg werden Autos „vermöbelt“. Die Monstertruck-Show begeistert mit filmreifen Stunts.

Autos sieht man auf dem Parkplatz vor dem Möbelhaus Segmüller natürlich jeden Tag. Doch diese Fahrzeuge sind alles andere als alltäglich. Schon auf den ersten Blick wurde deutlich, warum die sogenannten „Monstertrucks“ ihren Namen verdienen: Mit ihren riesigen Reifen und hochgezüchteten Motoren wirkten die Blech-Giganten beeindruckend wie aus einem „Transformers“-Film.

Schrottreife Autos, welche aus der Bevölkerung zur Verfügung gestellt wurden, konnten die Riesenfahrzeuge mühelos überrollen. Eine Straßenzulassung wird derartigen Monstern auf Rädern hierzulande verwehrt. Das Gelände vor dem Friedberger Einrichtungshaus aber wurde zur Showbühne für die XXL-Fahrzeuge.

Auf dem Segmüller-Parkplatz wurden am Samstag Autos „vermöbelt“: Die Monstertruck-Show begeisterte große und kleine Zuschauer mit filmreifen Stunts. Video: Michael Eichhammer

Qualmende Reifen auf dem Segmüller-Parkplatz in Friedberg

Eineinhalb Stunden lang erlebten große und kleine Action-Fans bei freiem Eintritt nicht nur Monster-Trucks in Aktion, sondern auch andere spektakuläre Showeinlagen wie Drifts mit qualmenden Reifen, den Sprung eines Stuntmans von einem Turm, der von einem Auto umgefahren wurde, Motorradsprünge über Autoreihen, und eine Autofahrt durch eine Feuerwand – mit einem Artisten, der sich mit bloßen Händen ans Dach klammerte.

„Halsbrecherische Attraktionen für das Publikum zu bieten, wurde uns in die Wiege gelegt“, sagt Gerhard Frank. Er ist einer der drei Brüder aus Neu-Ulm, welche am Steuer der Fahrzeuge sitzen. „Wir stammen aus einer Schaustellerfamilie und hatten einen Zirkus“, erklärt der 43-Jährige. Doch der Vater von Gerhard, Albani, 39, und Renaldo, 38, musste irgendwann einsehen: „Zirkus funktioniert nicht mehr.“

Wie die Idee zur Monstertruck-Show geboren wurde

Der Papa heuerte in einer „HellDriver“-Stuntshow (auf Deutsch: Höllen-Fahrer) in Frankreich an. Danach war seine Idee der Monstertruck-Show geboren – bereits vor 20 Jahren. Der Vater ist mittlerweile nur noch beratend für seine Jungs tätig: „Er weiß, welches Auto welche Knautschzone hat, welcher Reifendruck optimal ist, wie das Differential geschweißt werden muss und so weiter“, so Gerhard Frank.

Der eigene Nachwuchs ist ebenfalls bereits im tempolastigen Familienbetrieb im Einsatz. Der 18-jährige Francesco zeigt Motorradsprünge, Jeffrey, 23, steuert einen Pkw auf nur zwei Rädern oder demonstriert einen kinoreifen mehrfachen Überschlag. Marcello ist der jüngste PS-Artist. Er balanciert auf zwei Rädern auf dem Quad.

Wie beim Vorbild aus den USA gilt auch bei den heimischen Monstertrucks: Jedes der hünenhaften Fahrzeuge ist ein Unikat, gebaut von Autonarren mit Benzin im Blut und einem Faible für motorisierte Superlative. Die Reifen „leiht“ man sich beispielsweise von den großen Traktoren und Anhängern aus der Landwirtschaft. Die größten dieser Pneus haben einen Durchmesser von stolzen 1,40 Meter. Wichtig dabei: weicher Gummi ohne Stahlmantel, damit der Fahrer leichter abheben kann.

Mercedes G-Klasse mit Schiffsmotor

Auch für die Motoren gilt: je größer und stärker, desto besser. Im umgebauten Ford Explorer beispielsweise kommt ein amerikanischer Achtzylinder-Big-Block zu neuen Ehren. Noch skurriler: Den G-Klasse-Mercedes hat das dynamische Trio mit einem 530 PS starken Schiffsmotor ausgerüstet.

„Wir bieten die einzige Monstertruck-Show in Bayern“, erklärt Michael Wagner, der die PR-Arbeit für das Artisten-Trio macht. Die Gebrüder Frank sind mit ihrer rollenden Stuntshow in ganz Deutschland und den Nachbarländern ständig auf Achse. „In Bayern allerdings sind die Sicherheitsauflagen besonders hoch“, weiß Michael Wagner.

Auch Adrenalin-Junkies wissen sich zu schützen

Was gefährlich aussieht, ist auch gefährlich. Allerdings nicht für die Zuschauer, sondern für die Akteure. Denn während das Publikum durch eine zehn Meter große Pufferzone geschützt wird, wissen die Stuntfahrer: „Ein Restrisiko, dass uns etwas passieren kann, besteht immer.“ Daher tragen sie Kleidung mit Protektoren an Knien und Ellbogen. Neben dem Vier-Punkt-Gurt der wichtigste Schutz sind „sehr gute Helme, denn daran hängt das Leben“, so Gerhard Frank. Den einen oder anderen Krankenhausaufenthalt betrachtet er gelassen unter Berufsrisiko. „Um so einen Job auszuüben, muss man ein Adrenalin-Junkie sein“, bekennt er.