vor 47 Min.

Motorprobleme auf der A8: BMW fängt Feuer

Ein Autofahrer bemerkt auf der A8 Probleme am Motor seines BMW und fährt auf einen Parkplatz.

Ein Autofahrer bemerkt auf der A8 bei Adelzhausen Probleme am Motor seines BMW. Als er die Motorhaube öffnet, sieht er Flammen.

Ein BMW-Fahrer war am Donnerstag gegen 18.15 Uhr auf der A8 unterwegs, als an seinem Fahrzeug Motorprobleme auftraten. Als er auf einem Parkplatz an der Staatsstraße 2338 die Motorhaube öffnete, sah er bereits kleinere Flammen.

Turbolader eventuell Brandursache

Die Polizei meldet, dass die freiwillige Feuerwehr aus Adelzhausen zwar angerückt sei, das Feuer aber bei ihrem Eintreffen schon erloschen war. Ursache für den kleinen Brand war vermutlich ein Schaden am Turbolader. Zum entstandenen Schaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen. (AZ)

