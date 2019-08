10:42 Uhr

Motorrad in Dasing zerschellt bei Unfall: Fahrer verletzt

Weil ein vorausfahrender Motorradfahrer in Dasing plötzlich bremste, verunfallte ein Kawasaki-Pilot. Der 21-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus.

Am Donnerstag hat sich ein junger Motorradfahrer in Dasing schwere Verletzungen zugezogen, weil vor ihm ein Mann gestürzt war. Gegen 18.20 Uhr verlor ein 27-Jähriger im Bereich Bitzenhofen/Ulrichsholz laut Polizei die Kontrolle über sein Motorrad, nachdem er aus bislang ungeklärten Gründen stark abgebremst hatte. Bevor seine Maschine mit der Leitplanke kollidierte, konnte er jedoch abspringen und zog sich nur Schürfwunden und Prellungen zu.

21-jähriger Motorradfahrer in Dasing bei Unfall verletzt

Der nachfolgende 21-Jährige, der ebenfalls mit einem Motorrad von Kawasaki unterwegs war, bremste wegen des Manövers vom Vordermann ebenfalls stark ab und stürzte. Er stieß mit seinem Kraftrad jedoch so heftig in die Leitplanke, dass sein Motorrad durch den Aufprall in zwei Teile zerrissen wurde. Der 21-Jährige musste mit schweren Verletzungen vom hinzugerufenen Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg gebracht werden.

Seine Kawasaki musste abgeschleppt werden. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Haberskirch unterstützten an der Unfallstelle und mussten ausgelaufenes Öl der Krafträder abbinden. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe 4000 Euro. (tril)

Themen Folgen