vor 17 Min.

Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Der 68-Jährige kommt aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und muss vom Rettungshubschrauber in die Uniklinik gebracht werden.

Mit dem Rettungshubschrauber musste ein 68-jähriger Motorradfahrer am Sonntag ins Universitätsklinikum geflogen werden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 13 Uhr als Dritter einer Dreier-Motorradgruppe auf der Staatsstraße 2052 von Schmiechen in Richtung Merching unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Brunnen kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Aufgrund der schweren Verletzungen war der 68-Jährige an der Unfallstelle nicht mehr ansprechbar. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter an die Unfallstelle beordert. Dieser überprüfte unter anderem das Motorrad des Verunglückten. Es konnten keine technischen Mängel festgestellt werden. Am Motorrad der Marke Honda entstand ein Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme wurde die Staatsstraße durch die Freiwilligen Feuerwehren Schmiechen und Merching für ca. drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

