Motorradfahrer in der Friedberger Ludwigstraße verletzt

Unfall in der Friedberger Ludwigstraße.

Der Fahrer eines Transporters hatte wohl die Vorfahrt in der Friedberger Ludwigstraße missachtet und stieß dann mit einem Motorradfahrer zusammen.

In der Friedberger Ludwigstraße hat ein 47-Jähriger mit seinem Kleintransporter einen Unfall verursacht und dabei einen Motorradfahrer leicht verletzt. Am Mittwoch gegen 15.45 Uhr fuhr der Mann laut Polizeiangaben mit seinem Transporter von Mercedes von der Schmiedgasse in die Ludwigstraße ein. Dabei missachtete er wohl die Vorfahrt eines auf der Ludwigstraße fahrenden 39-Jährigen, der dort mit seinem Harley-Davidson-Motorrad unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 39-Jährige wurde zur Behandlung in das Krankenhaus Friedberg gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen etwa 5500 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. (tril)