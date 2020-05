vor 31 Min.

Motorradfahrer rutscht bei Friedberg-Derching weg und stürzt

Beim Bremsen sei einem Motorradfahrer bei Friedberg-Derching das Rad weggerutscht. Der Schaden an seinem Motorrad beträgt laut Polizei etwa 2000 Euro.

In einem Kreisverkehr verlor ein Mann die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Motorradfahrer war am Mittwochmittag auf der Kreisstraße AIC 25 zwischen Friedberg und Derching unterwegs und gab an, dass ihm beim Bremsen das Vorderrad weggerutscht sei. Der 40-Jährige blieb nach Angaben der Friedberger Polizei dabei jedoch unverletzt.

Unfall bei Friedberg-Derching: Motorradfahrer rutscht das Rad weg

Am Motorrad entstand derweil ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (pos)

