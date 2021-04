Motorradfahrer stürzt bei Bachern

Mittelschwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer nach einem Sturz bei Bachern zu.

Am Freitag war der 30-jährige Motorradfahrer gegen 20 Uhr in der Georgstraße in südliche Richtung unterwegs. Als er in die Asbacher Straße einbiegen wollte, kam er zu Sturz und zog sich mittelschwere Verletzungen zu.

Er wurde daraufhin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (AZ)

