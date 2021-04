Motorradfahrer wird bei einem Unfall in Kissing verletzt

Ein Motorradfahrer verletzt sich in Kissing bei einem Unfall, doch der beteiligte Pkw-Lenker macht sich aus dem Staub.

Unfallflucht beging am Samstag gegen 15 Uhr der Fahrer eines schwarzen Mercedes Daimler. Wie die Polizei mitteilt, war der Daimlerfahrer auf der Hörmannsberger Straße bei Kissing unterwegs und wollte links in die Bachstraße einbiegen. Ein von rechts kommendes Abschleppfahrzeug gab dem Pkw-Fahrer per Handzeichen zu erkennen, dass er ihn fahren lässt, da dieser sonst mit seinem Fahrzeug nicht um die Kurve fahren konnte.

Motorradunfall am Samstag bei Kissing

Beim Abbiegevorgang nahm der Daimlerfahrer dem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der von links kam, die Vorfahrt. Dieser musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam zu Sturz. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Friedberg eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: