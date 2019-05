vor 22 Min.

Motorsportbegeisterte messen sich in Mering

Auf dem Gelände des Bauhofs findet wieder das ADAC-Automobilturnier statt. Worum es dabei geht

Von Ines Schmitt

Am Sonntag, 5. Mai, gibt es im Bauhof in Mering interessanten Motorsport zu sehen. Denn der Motorsportclub Mering im ADAC veranstaltet sein diesjähriges PKW-Turnier ein.

Erwartet werden wieder viele motorsportbegeisterte Teilnehmer aus fast ganz Deutschland. So werden Starter vom SC Diedelsheim, dem RKV Lomersheim, dem IMC Ilvesheim, vom MSC Grötzingen, dem AMC Mittlerer Neckar und von den nord- und südbayerischen Vereinen aus Nürnberg, Bad Brückenau, Freilassing, Burghausen und natürlich dem MC Mering ihr Können unter Beweis stellen.

Die Starter, unter ihnen der amtierende süddeutsche Meister Rolf Oswald aus Württemberg, müssen dabei einen vorgegebenen Parcours möglichst schnell und fehlerfrei absolvieren. Alle Hindernisse werden dafür nach einer Maßtabelle individuell für jedes Fahrzeug eingestellt. So muss zum Beispiel ein mit Holzstangen abgesteckter Slalom sowohl vorwärts als auch rückwärts gefahren, möglichst nahe an einem Begrenzungsgatter angehalten oder auch in einem abgesteckten Bereich in drei Zügen gewendet werden.

Für die bayerischen Fahrer geht es bei diesem Turnier um wichtige Wertungspunkte zur „Meisterschaft der Nord- und Südbayrischen Turnierfahrer“. Die vier besten bayerischen Turnierfahrer der Saison 2019 qualifizieren sich außerdem für den Turniersportendlauf Mitte Oktober in Homberg/Efze.

Der Motorsportclub wendet sich mit der Veranstaltung aber auch an interessierte „Noch-Nicht-Turnierfahrer“ aus Mering und Umgebung. Wer mitfahren möchte, kann dies spontan in der Einsteigerklasse tun. Hier werden nur die eventuellen Fehler gewertet, die Fahrzeit ist dabei zweitrangig.

Für einen Start sind weder eine Lizenz noch ein spezielles Fahrzeug notwendig. Ein für den Straßenverkehr zugelassener PKW, ein gültiger Führerschein und etwas Interesse am Turniersport reichen völlig aus. Eine Parcoursskizze mit dem vorgeschriebenen Fahrweg wird am Turnierplatz ausgehängt und die Meringer Motorsportler stehen jedem Interessenten mit Rat und Tat zur Seite.

Themen Folgen