vor 18 Min.

Müll und Batterien am Kissinger Skaterplatz

Ein Unbekannter hat seinen Hausmüll am Skaterplatz entsorgt. Wer hat in der Nacht zum Mittwoch am Mergenthauer Weg in Kissing etwas beobachtet?

Ein noch Unbekannter entledigte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Skaterplatz im Mergenthauer Weg in Kissing seines Hausmülls. Der Müll, in dem sich auch Batterien befanden, muss nun auf Kosten der Allgemeinheit von der Gemeinde Kissing fachgerecht entsorgt werden. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

