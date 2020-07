11:20 Uhr

Müllauto beschädigt Audi beim Rangieren in Friedberg

Ein Müllauto übersieht beim Rangieren einen Audi. Der Schaden ist laut Friedberger Polizei nicht unerheblich.

Mit einem Müllauto verursachte ein 45-Jähriger einen 6000-Euro-Schaden an einem Audi. Was war passiert? Am Montagmorgen rangierte der Beamte der Müllabfuhr seinen Lkw, um die Mülltonnen entleeren zu können.

Unfall in Friedberg: Müllauto rammt Audi

Dabei übersah er den in der Lechrainhöhe geparkten Audi A6. Nach Angaben der Friedberger Polizei entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro an dem Müllwagen. (pos)

