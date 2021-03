vor 34 Min.

Müllsünder entsorgen Unrat illegal im Wald

Die Polizei meldet eine illegale Müllablagerung in Mering.

Wer hat den Müll an der Kissinger Straße abgeladen? Unbekannte entsorgen in Mering illegal Müll am Ortsende im Wäldchen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

An der Kissinger Straße in Richtung Kissing, kurz nach dem Ortsende von Mering, wurde im Wäldchen illegal Müll abgeladen. Die Tat muss zwischen dem 1. und dem 3. März geschehen sein.

Unbekannter lädt Hausmüll im Wald ab

Laut Polizei Friedberg handelt es sich um Hausmüll. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (AZ)

