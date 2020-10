vor 19 Min.

Mülltonne brennt in Friedberg-Wulfertshausen

Eine Mülltonne brennt in Friedberg-Wulfertshausen.

Ein Mann entsorgt den Inhalt seines Aschenbechers in eine Mülltonne in Friedberg-Wulfertshausen. Das Problem: Eine der Kippen glomm noch.

Ein noch glimmender Zigarettenstummel löste am Sonntagabend einen Brand aus. Wie die Friedberger Polizei mitteilt, hatte ein 46-Jähriger den Inhalt seines Aschenbechers in eine Mülltonne entsorgt, woraufhin diese Feuer fing.

Mülltonne brennt in Friedberg-Wulfertshausen: 1000 Euro Schaden

Auch drei weitere Mülltonnen sowie ein angrenzender Baum am Schaarfeld in Wulfertshausen wurden beschädigt, den Brand löschte anschließend die Freiwillige Feuerwehr Wulfertshausen. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (pos)

