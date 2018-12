17.12.2018

Music Kids bei der Kolpingkapelle

Dirigentin Petra Paul ist vom neuen Konzept der Kolpingkapelle begeistert. Die Music Kids richten sich an Kinder, die gerade ein Instrument lernen.

Neues Angebot für die jüngsten Musiker

Seit ein paar Wochen gibt es bei der Kolpingkapelle in Mering ein neues Angebot für Instrumentalschüler, die erst seit dem neuen Schuljahr ein Instrument lernen: die Music Kids. Ähnlich wie in einer Bläserklasse werden dabei die neuen Instrumentalschüler zusammengefasst und bilden von Beginn an gemeinsam ein kleines Orchester.

Obwohl die Kinder erst ein paar Unterrichtsstunden bei einem der Musiklehrer der Kolpingkapelle besucht haben, können sie schon einige gemeinsame Stücke vortragen und man merkt den Kindern ihre Begeisterung an. Nicht nur die Kinder sind mit Feuereifer dabei, auch die Dirigentin Petra Paul ist von dem neuen Konzept und den schnellen Fortschritten der kleinsten Musiker begeistert. Durch dieses frühe Zusammenspiel werden vor allem die Lernmotivation und das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt sowie viele weitere Vorteile einer Gruppenaktivität erfahren.

Wer gerne auch ein Instrument lernen und bei den Music Kids mitspielen möchte, kann sich bei den Verantwortlichen der Kolpingkapelle melden (jugendleiter@kolpingkapelle-mering). Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über die Kolpingkapelle günstig ein Leihinstrument zu mieten. Eine musikalische Vorbildung der Kinder ist nicht nötig. Die Probe der Music Kids findet immer mittwochs von 16.30 bis 17.15 statt, Unterricht ist individuell mit den entsprechenden Lehrern zu vereinbaren.

Themen Folgen