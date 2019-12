vor 25 Min.

Musik für Friedberg und die Welt

Der Rotary Club unterstützt mit dem Auftritt von Greg is back das neue Kultur-Café Divano, bedürftige Familien in der Region und Menschen in Kenia.

Von Sabine Roth

Für Elfriede Sontag und die Mitglieder des Behindertenstammtischs, die aus dem ganzen Landkreis in die Pfarrkirche St. Jakob gekommen waren, ging wieder ein Traum in Erfüllung. Die Karten zum Weihnachtskonzert mit Greg is back hatte ihnen der Rotary Club Friedberg geschenkt, der den Chor zum zweiten Mal in Folge zum Adventsauftakt nach Friedberg geholt hatte. „Das ist nicht zu toppen. Es war wunderbar. Wir hatten Tränen in den Augen“, sagte Elfriede Sontag.

500 Besucher in der Stadtpfarrkirche St. Jakob

Belohnt wurde der 32-köpfige A-capella-Chor XXL von den über 500 Zuhörern nach einem zweistündigen Programm mit tosendem Applaus und Standing Ovations. Chorleiter Martin Seiler hatte wieder fünf neue Stücke arrangiert, die bestens ankamen.

Das Lied „Fruitflies“ kündigte er besonders an, weil es ihn sehr berührt hat. Darin geht es um Menschen, die ihren Weg zurück nicht mehr finden. Als Beispiel nannte er die Augsburger Unternehmerin Sina Trinkwalder, die aufgrund ihrer sozialen Einstellung Morddrohungen bekam und ihre Heimat verlassen musste.

Seiler dirigiert und singt zum Teil selbst mit – eine Meisterleistung des Augsburgers. Diesmal hatte er mit mehreren krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen, aber auch das lief wie geschmiert. Da sang halt dann ein Mittvierziger im Jugendchor als Bass mit.

Weltklassechor gastiert in Friedberg

2011 hat Seiler Greg is back ins Leben gerufen. Sound und Stil orientieren sich dank Vokal-Perkussionist und Einzelmikrofonen für jeden Sänger eher an A-cappella-Gruppen als an klassischen Chören. Dass es sich hier um einen Weltklassechor handelt, zeigen die bisherigen Erfolge, unter anderem der Sieg in der Kategorie P (Pop, Jazz, Gospel) beim renommierten internationalen Chorwettbewerb in Budapest.

An diesem Abend ließen die Solisten und der Chor im Hintergrund die Pfarrkirche St. Jakob erklingen. Da waren unter anderem stimmungsvolle Weihnachtslieder wie „Let it go“, „Macht hoch die Tür“ oder „Santa Baby“ mit dabei. Gänsehautfeeling brachte der Song „A Spaceman Came Travelling“. Die Stimmen waren so gewaltig, dass man kein Instrument vermisst hat. Ein besonderes Ambiente bot der Altarraum, der passend zur Musik in wechselnden Farben angestrahlt wurde.

Nach zwei Zugaben, stimmte der Dirigent „Leise rieselt der Schnee“ an und alle sangen mit. Auch das Publikum. Diesmal gingen die Eintrittsgelder und ein Teil der Gage des Chors an das neue Kultur-Café Divano im Friedberger Pfarrzentrum St. Jakob. Von dem Geld wurden das Geschirr und Besteck angeschafft.

Friedbergs Stadtpfarrer lädt ins Divano ein

Dorthin lud anschließend Stadtpfarrer Steffen Brühl ein und schenkte selbst für die Gäste wärmenden Glüh-Gin aus. „Es freut mich, dass wir den Advent hier mit Greg is back einsingen und das in unserer Gemeinde tun und damit Gutes unterstützen“, sagte Brühl. Gisela Klaus, die Präsidentin des Rotary Club Friedberg, bedankte sich für die Gastfreundschaft in der Stadtpfarrkirche.

Ein weiterer Teil der Spenden geht an bedürftige Menschen in Friedberg, egal welcher Konfession, und an die Ubuntu-Hilfe für den weiteren Ausbau der Optikerwerkstatt im kenianischen Dorf Kasuna. „Dass Sie die Sonne sind für Menschen in Kenia, das kann ich nur bestätigen und wir konnten aus Ihren Spenden viele Projekte weiterführen“, sagt Tobias Lutz, der das Hilfsprojekt Ubuntu ins Leben gerufen hat. „Greg is back ist einfach grandios“, hört man nach dem Konzert. Auch wenn es Martin Seiler als Generalprobe für die nächsten Adventskonzerte seines Chors bezeichnete.