vor 55 Min.

Musik im Schlosshof

Purple Schulz und „La Traviata“

Gut gefüllt war der Hof des Schlosses am Wochenende bei zwei Musikveranstaltungen, mit denen die Open-Air-Saison dort zu Ende ging. Am Freitagabend stand eine Aufführung einer der bekanntesten Opern der Welt auf dem Programm: „La Traviata“ von Giuseppe Verdi – eine Darbietung mit Höhen und Tiefen. Am Samstag folgte mit Purple Schulz eines der Highlights des bisherigen Schlossprogramms. Der Schlagersänger der 80er-Jahre hat sich zu einem Mann mit Botschaft gemausert. Beim nächsten Konzert im Schloss treten am 26. September Ron Williams und das Jörg Seidel Trio mit „Jazzin‘ Up The Soul“ auf. "Seite 2

