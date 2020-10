vor 50 Min.

Musik und Texte von Joseph Warner in der Zachäuskirche von Stätzling

Der Stätzlinger Joseph Warner präsentiert in der Zachäuskirche Vertonungen aus seinem neuen Gedichtband. Wir verlosen dafür Freikarten.

Am Freitag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr geben Joseph Warner (Kontrabass) und der Würzburger Sänger Elias Wolf ein Konzert in der Stätzlinger Zachäus-Kirche. Zu hören sind Vertonungen von Warners neuem Gedichtband „In der Flur“ , der am selben Tag erscheint.

Wir verlosen für dieses Konzert dreimal zwei Freikarten. Schreiben Sie uns dazu bis Freitag, 16. Oktober, um 10 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort Kontrabass an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Bitte geben Sie den kompletten Absender an und beachten Sie Hinweise zum Datenschutz und Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO oder 0821/777-2355.

Vor dem Hintergrund einer langjährigen Konzerttätigkeit in den Bereichen Jazz, Klassik und Rock ist der Stätzlinger Joseph Warner mittlerweile fast ausschließlich unbegleitet oder in kammermusikalischen und elektronischen Umgebungen zu hören. Er stellt seine Kontrabassmusik in Kontexte mit Visuals, bildender Kunst, Literatur, Performance und Tanz, oder tritt in reinen Solo-Rezitals auf.

Der Sprachklang steht bei Joseph Warner im Vordergrund

Als Lyriker geht Warner von konkreten Naturbeobachtungen aus und gibt diesen eine zusätzliche, sehr subjektive und abstrakte Dimension. Dabei steht neben der inhaltlich entrückten Komponente immer auch der Sprachklang im Vordergrund. Warner verwendet das eigene lyrische Schaffen und das Werk anderer Dichter häufig in seinen Konzerten als Grundlage für Rezitation und vokale Darbietungen. So wurden seine Trakl-Lieder beispielsweise von der Sopranistin Sabine Lutzenberger uraufgeführt.

Bild: Amelie Warner

Bassbariton Elias Wolf erhielt frühzeitig Unterricht am Klavier, Schlagzeug und Percussion und besuchte die Berufsfachschule für Musik in Kronach, an der er an den klassischen Gesang herangeführt wurde. Nach seinem Abschluss 2010 als staatlich geprüfter Ensembleleiter widmete er sich intensiver dem Solo-Gesang an der Hochschule für Musik in Würzburg.

Als Solist tritt er regelmäßig bei Kantaten, Liederabenden und anderen kammermusikalischen Konzerten auf, hegt dabei besonderes Interesse im Bereich des Lieds, der zeitgenössischen Musik und interpretierender Sprechrollen. Seit vielen Jahren ist er auch als Gesangspädagoge tätig. 2014 war er Stipendiat der Concerto Stiftung, 2016 des Richard-Wagner-Verbandes Würzburg und erhielt ebenfalls von der Concerto Stiftung das Deutschlandstipendium.

Beginn des Konzerts ist am Freitag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es per Abendkasse oder via Vorverkauf im Bürgerbüro. (AZ)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen