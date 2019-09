Musiker Philipp Kufner beherrscht eine Sprache, die keine Worte braucht

Plus Philipp Kufner ist immer wieder von der Macht der Musik begeistert. Der Profimusiker dirigiert bei der Kolpingkapelle Mering das große Blasorchester.

Musik ist in unserem Leben omnipräsent: Morgens weckt uns der Wecker mit einem fröhlichen Lied, später singen wir unter der Dusche, dann dudelt das Radio. Ohne die Musik wäre unser Leben ziemlich leise und traurig. Einer, der die Musik tatsächlich als „mein Leben“ bezeichnet, ist Philipp Kufner aus Mering.

Der Profimusiker dirigiert seit 22 Jahren das große Blasorchester der Kolpingkapelle Mering. Seit sieben Jahren ist er außerdem musikalischer Leiter des Bezirksjugendorchesters. Außerdem leitet er das Bezirksorchester Mindelheim, das sinfonische Blasorchester Mittelfranken und viele andere Orchester. „ Solche projekte seien stets auf eine gewisse Zeit ausgelegt. So verbringt der 43-Jährige sein Leben zwischen Lehraufträgen, Dirigieren und musikalischen Projekten. Aber immer steht die Musik im Mittelpunkt.

Meringer Musiker Kufner stammt aus einer Bäckerfamilie

Philipp Kufner wurde die Liebe zu den Tönen in die Wiege gelegt. Alteingesessenen Meringern ist die Bäckerei Kufner, in der sich jetzt die Bäckerei Schwab befindet, noch ein Begriff. „Jeden Sonntag, wenn unsere Bäckerei geschlossen hatte, erklang bei uns klassische Musik“, erinnert sich Kufner. „Mein Vater war passionierter Hobbymusiker, er spielte Violine, so kam ich schon sehr früh mit der Musik in Berührung.“ Als Schulkind begann der jetzige Profimusiker mit Tasteninstrumenten. Im Alter von zehn Jahren folgten Blasinstrumente, Schlagzeug und Geige. „Wir hatten einen Bekannten, der brachte oft Partituren mit“, erzählt er. Damals stand für ihn fest: „So ein Orchester ist toll.“ Die Begeisterung, die ihn erfasste, ließ ihn nie wieder los.

Als 14-jähriger Bub kam er dann in das Schwäbische Jugendblasorchester. „Wir hatten damals einen rumänischen Dirigenten“, erinnert er sich. „Er hatte eine unfassbare Musikalität und hat mich stark inspiriert.“ Sein beruflicher Weg war fortan der Musik gewidmet. Er studierte in Augsburg am Leopold-Mozart-Konservatorium Posaune. Aber das reichte ihm nicht. Ein weiteres Diplom in Sinfonieorchesterdirigieren an der Anton-Bruckner-Universität in Linz war der nächste Schritt. Gerne erinnert er sich zurück an seine Studienjahre in Linz: „Professor Ingo Ingensand war nach dem rumänischen Dirigenten die zweitwichtigste Person meiner musikalischen Laufbahn.“

1995 dirigierte Kufner erstmals die Meringer Kolpingkapelle

In seinem ersten Konzert mit dem Blasorchester der Kolpingkapelle Mering 1995 dirigierte Kufner nur ein Musikstück. Noch war Alexander Paul der Dirigent, was sich aber zwei Jahre später ändern sollte. Paul hatte schon beim ersten Auftritt erkannt, dass da „ein besonderes Talent schlummert“. „Im November 1997 fand das Übergabekonzert statt“, erinnert sich Kufner. Er dirigierte damals in der ersten Hälfte die Rolf-Rubin-Komposition „Der Traum des Oeughus“. Und exakt dieses Stück wird beim Herbstkonzert unter dem Motto „Traumwelten“ am 24. November von dem Blasorchester der Kolpingkapelle gespielt. „Eine Reminiszenz an Alexander Paul“, sagt der 43-Jährige.

Philipp Kufner weiß sehr wohl, dass Blasmusik nicht gleich Blasmusik ist. Manch einer verstehe unter dem Begriff die marschierenden Militärkapellen oder die Blaskapelle im Trachtenlook, die Bier- und Weinseligkeit musikalisch untermalt. „Klar, das müssen wir auch beherrschen, beispielsweise bei einer Maibaumfeier oder im Bierzelt“, so der Vater zweier Kinder. „Doch das, was eine Blaskapelle ausmacht, ist die gut gespielte konzertante Musik“, erklärt der 43-Jährige, der auch als Juror tätig ist. Das beweist das Blasorchester der Kolpingkapelle Mering immer wieder bei Matineen, Muttertagsfeiern, Saalkonzerten oder den Operngalas, die alle drei Jahre auf dem Marktplatz in Mering stattfinden. Die nächste Gala findet im nächsten Jahr statt.

Mering: Kufner fordert höheren Stellenwert der Musik

So ist und bleibt die Musik sein Leben. „Musik müsste bei uns einen größeren Stellenwert bekommen“, fordert er. Damit spielt er auf die Politik an, die mehr Geld für die Kultur ausgeben sollte, aber auch auf die Schulen, die die musikalische Erziehung seiner Meinung nach zu kurz kommen lassen. Denn wie heißt es in Johann Gottfried Seumes Volkslied „Die Gesänge“ so schön? „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.“