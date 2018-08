vor 60 Min.

Musiksommer startet mit Jazz - wir verlosen Karten

Am Mittwoch startet der Friedberger Musiksommer. So können Sie Karten gewinnen.

Beim Eröffnungskonzert des Friedberger Musiksommers geht es am Mittwoch, 29. August, „Zurück in die Zukunft“. „Back to the future“ lautet das Motto der Veranstaltung, ab 20.30 Uhr. Thomas Zoller gestaltet sie im Little Big Band Format Plus mit zwei Sängerinnen, einem klassischem Orchesterperkussionisten und Karl Heinz Steffens an der Klarinette. Gespielt wird Musik von Thelonious Monk, einem Mitbegründer des Bebop. Wir verlosen dreimal zwei Karten. Bitte schicken Sie uns eine Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort: Musiksommer. Einsendeschluss Dienstag, 9 Uhr.

Karten unter 0821/609299 oder info@friedberger-musiksommer.de.

