Muttertagsgruß ins Altenheim: 125 Herzmuffins für St. Theresia

Finni Siegel und Maria Kienle übergaben den Herzgruß an die Pflegedienstleiterin Petra Schubert in Mering.

Eine herzige Aktion hat sich der Frauenbund Mering für das Seniorenheim St. Theresia ausgedacht.

Von Heike John

Ein Riesenherz für die Bewohner des Seniorendomizils St. Theresia bewies Finni Siegel, die zum Muttertag 125 Muffins in Herzform backte. Zusammen mit ihrer Frauenbund-Kollegin Maria Kienle übergab die fleißige Bäckerin die Kartons mit dem süßen Herzgruß an die Pflegedienstleiterin Petra Schubert.

„Alle Senioren hier sollen an diesem besonderen Tag wissen, dass wir sie trotz der Beschränkungen durch das Corona-Virus nicht vergessen habe“, erklärt Finni Siegel ihre Aktion. Seit über zwei Jahrzehnten besuchen die Mitglieder des Meringer Frauenbunds in normalen Zeiten einmal monatlich die Bewohner in allen Stockwerken.

