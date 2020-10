13:14 Uhr

Nach Lkw-Brand: Kilometerlanger Stau auf der A8 bis in den Abend

Die Folgen eines Lkw-Brands sorgen auf der A8 östlich von Augsburg seit Stunden für Behinderungen. Der Verkehr staute sich bis in den Abend und bis nach Odelzhausen.

Durch einen brennenden Lastwagen kam es am Montagmittag auf der Autobahn A8 in Richtung Stuttgart zwischen Dasing und Friedberg zu Behinderungen. Nach Angaben der Polizei hatte ein mit Kies beladener Sattelzug Feuer gefangen. Weil es zu einer starken Rauchentwicklung kam, mussten zeitweise beide Fahrspuren gesperrt werden, so die Polizei. Es kam zu langen Staus, die in Richtung Stuttgart auch am Nachmittag noch anhielten. Sie reichten zurück bis Odelzhausen. Auch die Umleitungsstrecken im Raum Augsburg, Friedberg und Dasing waren teilweise verstopft. Verletzt wurde niemand.

Stau auf der A8 nach Unfall zwischen Dasing und Friedberg

Der Brand ereignete sich etwa in Höhe der Autobahnbrücke der Ortsverbindungsstraße zwischen Derching und Wulfertshausen. Ursache war nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt. Der Schaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Beladen war der Lastwagen mit Kies.

Aus dem Fahrzeugtank liefen mehrere hundert Liter Diesel aus. Die Fahrbahn musste daher mit einem Spezialfahrzeug gereinigt werden. Dabei kam es laut Polizei zu weiteren Verzögerungen: "Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten verzögerten sich, da von den Verkehrsteilnehmern keine Rettungsgasse gebildet worden war", sagte ein Polizeisprecher. Gegen 15.15 Uhr konnte ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden. Die Aufräumarbeiten dauerten um 16 Uhr noch an. (AZ)

