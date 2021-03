17:44 Uhr

Nach Tierrettung: So geht es dem verletzten Kater Felico heute

Plus Mit einer entzündeten Kopfwunde wurde Kater Felico vor rund drei Wochen in Hörmannsberg aufgefunden. Im Tierheim im Augsburg wird er aufgepäppelt. So geht es dem Tier heute.

Von Sebastian Richly

Zufrieden wälzt sich Kater Felico auf seinem Kissen hin und her. Er genießt die Streicheleinheiten, die er von den Mitarbeitern des Tierheims Augsburg bekommt. Dem Tier geht es gut - in einem Video, das das Tierheim auf der Plattform Facebook veröffentlicht hat, wird dies deutlich. Der Kater wirkt zutraulich, gar verspielt. Vor rund drei Wochen sah das noch anders - der scheue Streuner wurde mit einer entzündeten Kopfwunde in Hörmannsberg aufgefunden. Seitdem hat sich einiges getan.

Mittlerweile geht es Felico deutlich besser, wie Sabina Gaßner, Geschäftsführerin des Tierheims, erzählt: "Die Wunde verheilt sehr gut - körperlich ist er fit, das Fieber verschwunden. Aber auch sein Verhalten hat sich verändert, er ist sehr zutraulich geworden und ist nicht mehr so scheu, wie zu Beginn." Neben den Wunden war laut Gaßner auch der sonstige Zustand des Katers schlecht: "Er hat zu wenig gefressen und getrunken. Wir haben ihn aufgepäppelt" Ein Pfund an Körpergewicht habe er seit seiner Ankunft am 11. März zugelegt, aktuell wiegt Felico rund vier Kilo.

Die Chancen, dass die Kopfwunde komplett verheilt, stünden gut. Die Haut am Kopf sei zwar teilweise abgestorben - eine Transplantation konnte gerade noch umgangen werden. Auch an der Pfote fehlt ein beträchtliches Stück Haut und Muskulatur. Die Verletzungen stammen wohl von einem Kampf mit einem anderen Tier, so Gaßner: "Das sind Bisswunden."

Streunender Kater Felico auf dem Weg der Besserung

Kater Felico, der von den beiden Finderinnen auf diesen Namen getauft wurde, erhielt Schmerzmittel, Infusionen und Antibiose. Der Name bedeutet auf Esperanto Glück. Denn Glück hatte das Tier, lange hätte es mit der Wunde am Kopf nicht überlebt. Gaßner: "Die Ärzte schätzen, dass die Verletzungen rund sechs Monate alt sind. Lange hätte er das nicht mehr ausgehalten. Viele Tiere mit vergleichbaren Verletzungen überleben erst gar nicht so lange."

Jetzt geht es dem Kater von Tag zu Tag besser. Völlig über den Berg ist das Tier aber noch nicht. Noch muss Felico einen Schutzkragen aus Plastik tragen, damit er nicht an die Wunden kommt: "Tagsüber darf er auch schon ohne, aber nachts müssen wir sicherstellen, dass er sich nicht die Wunden leckt und so eine Infektion riskiert", berichtet Sabina Gaßner. Auch eine Operation an den Augenliedern steht noch an: "Mittlerweile geht es besser, aber die Augen sind immer noch sehr trocken. Es muss wohl noch Narbengewebe entfernt werden, aber die Chancen stehen sehr gut, dass alles wieder heilt und Felico ein glücklicher Kater werden kann."

Dass Felico noch am Leben ist, hat er gleich mehreren engagierten Tierfreundinnen zu verdanken, die das Tier in Hörmannsberg nach tagelanger Suche einfingen und schließlich in die Augsburger Tierklinik Anicura brachten. Nach sechs Tagen Behandlung kam Felico ins Tierheim Augsburg.

Tierheim Augsburg startet Spendenaktion für Kater Felico

Das Schicksal des Katers ist kein Einzelfall. Das Tierheim Augsburg möchte auf solche Missstände aufmerksam machen und klärt auf seiner Facebookseite unter einem Foto des verletzten Felico auf. Unter dem Motto "Bitte schaut nicht weg" appellieren Sabina Gaßner und ihre Kollegen an die Finder von verletzten Tieren. Angst auf den Kosten sitzen zu bleiben, müsse niemand haben: "Grundsätzlich ist zunächst die jeweilige Gemeinde bzw. stellvertretend das beauftragte Tierheim für die Versorgung verlorener oder entlaufener Tiere zuständig und muss auch die anfallenden Kosten tragen bis der Besitzer bekannt ist", so Gaßner.

Apropos Kosten. Auf seiner Facebookseite startete das Tierheim einen Spendenaufruf für Felico. Der Zuspruch sei groß: "Es haben viele Menschen gespendet. Ohne genaue Zahlen zu kennen, weil ja auch noch eine OP ansteht, gehen wir davon aus, dass ein Großteil der Kosten durch die Spenden gedeckt werden kann", berichtet Sabina Gaßner. Doch nicht nur die Spenden freuen die Geschäftsführerin des Augsburger Tierheims. "Wir haben viel Zuspruch erhalten - per Telefon und auf Facebook. Das zeigt, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird und spornt uns weiter an."

Derweil erholt sich Kater Felico von den Strapazen. In drei bis vier Wochen soll der "Glückliche" dann auch ein neues Zuhause bekommen, wie Gaßner sagt. "Wir haben bereits einige Interessenten, die Felico aufnehmen möchten. Wenn er fit genug ist, darf er uns verlassen." Bis dahin wird auch noch die Spendenaktion laufen. Alle Informationen dazu gibt es auf der Facebookseite des Augsburger Tierheims. (mit gön)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen