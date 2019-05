10:34 Uhr

Nach Unfall landen Autos im Acker

Im Acker landeten zwei Wagen nach einem Unfall am Dienstag zwischen dem Mandichosee und Merching. Das meldet die Polizei Friedberg.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 50-jährige Frau mit ihrem Mercedes die Unterberger Straße vom Mandichosee her kommend Richtung Merching. An der Einmündung zur Kreisstraße AIC 12 missachtete sie die Vorfahrt eines 41-Jährigen, der mit seinem VW in Richtung Mering unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß in den angrenzenden Acker geschleudert. Die Autofahrer wurden leicht verletzt.

Fahrer kamen in Augsburg und Friedberg in die Klinik

Die Unfallverursacherin wurde von einem Rettungswagen in das Krankenhaus Friedberg gebracht, der 41-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Augsburg geflogen. An den Fahrzeugen entstand Schaden von zusammen 6000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. (FA)

