vor 7 Min.

Nach Unfallflucht wird Geschädigter gesucht

Von Wem gehört der rote VW Beetle? Das Auto war in der Garage Ost in Friedberg geparkt

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines roten VW Beetle, dessen Fahrzeug am Mittwoch, gegen 14.40 Uhr in der Garage Ost in Friedberg beschädigt wurde. Die Verursacherin meldete den Unfall bei der Polizei, hatte sich aber das amtliche Kennzeichen des geschädigten Fahrzeugs nicht notiert. Das Fahrzeug war zwischenzeitlich nicht mehr in der Tiefgarage. Der Fahrzeugführer des roten VW Beetle soll sich bei der Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710, melden.

