Nach einem Lkw-Unfall ist die B300 bei Dasing gesperrt

Ein Auffahrunfall mit zwei Lastwagen blockiert die B300 vor der Autobahnauffahrt Dasing: Ein Laster liegt im Graben, der andere blockiert beide Fahrspuren.

Sperrungen, Umleitungen und dann auch noch das: Nach einem Lkw-Unfall ist am Montagnachmittag die B300 auf Höhe der Dasinger Western-City dicht. Beide Spuren in Richtung Autobahn sind blockiert.

Wie die Polizei berichtet, waren zwei Lkw in den Unfall verwickelt, über dessen Hergang zunächst noch keine näheren Angaben vorlagen. Nach einer ersten Mitteilung landete ein Lastwagen vor dem Kreisverkehr an der A8 im Straßengraben, der zweite stellte sich quer über beide Fahrbahnen in Richtung Süden, sodass sich der Verkehr an der Unfallstelle staute. In Fahrtrichtung Aichach fließt der Verkehr ungehindert.

B300 in Friedberg und Dasing wegen Bauarbeiten gesperrt

Seit Montagmorgen ist die B300 in Friedberg und Dasing zudem wegen Bauarbeiten gesperrt. Vom Chippenham-Ring bis zur Einmündung der Aichacher Straße (Reifenzentrale) sowie zwischen Oberzell und der Autobahn-Anschlussstelle Dasing werden die in die Jahre gekommenen Straßenbeläge erneuert. Rund 60.000 Quadratmeter Asphalt werden aufgebracht. Die Arbeiten dauern bis zum 7. Mai. (AZ)

