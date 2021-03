vor 38 Min.

Nach verheerendem Brand: Alles wird neu im Meringer Wirtshaus Andechser

Plus Nach dem verheerenden Brand im Meringer Traditionswirtshaus hat sich Inhaber Christian Baumüller dazu entschieden, weiterzumachen. So sieht es zurzeit beim Andechser aus und das wird noch geplant.

Von Eva Weizenegger

Wer einen Blick in den völlig ausgebrannten Meringer Andechser wagen kann, dem entfährt schnell ein entsetztes "Oh mein Gott". Nichts ist mehr so, wie es noch vor dem Großbrand am 27. Dezember 2020 war.

Die Holzvertäfelung ist komplett verschwunden, die geschwungenen Säulen im Obergeschoss, die Holztreppe nur noch teilweise vorhanden und der Fußboden in der Bierstube wurde herausgerissen, in der Marktstube sieht es ähnlich aus. Der Wirt Christian Baumüller, der am Morgen des Brandes noch vollkommen sprachlos vor seiner buchstäblich niedergebrannten beruflichen Existenz stand, nimmt es mittlerweile mit einer Gelassenheit, die man nach den Wochen im Lockdown nur bewundern kann. "Eigentlich dachte ich mir, dass es in den 20 Jahren, die es den Andechser nun in Mering gibt, nicht so viel schlimmer kommen kann, doch der Brand hat mich etwas anderes gelehrt."

Teile der historischen Treppe des Meringer Andechsers konnten erhalten werden. Bild: Eva Weizenegger

Aus der anfänglichen Lähmung ist nach wenigen Tagen eine rege Betriebsamkeit geworden. Fast drei Monate liegen hinter Christian Baumüller. "Es sieht zwar noch schlimm aus, aber es geht voran." Die gesamte Technik wird nun erneuert und auf Vordermann gebracht. Die Elektrik wird neu eingezogen, die Belüftungsanlage saniert und gereinigt.

Küche im Meringer Andechser ist nach Brand wieder gereinigt

Auch die im Herbst erneuerte Küche ist wieder so weit gereinigt und die technischen Geräte sind überholt worden, dass sie schon bald eingebaut werden können. Dann geht es an die Vertäfelung, den Fußboden und die Ausstattung. "Ob wir neues Inventar brauchen oder das saniert werden kann, muss noch von den Versicherungen abgeklärt werden", sagt Baumüller.

Inhaber Christian Baumüller zeigt, wie es drei Monate nach dem Brand im Meringer Wirtshaus Andechser aussieht. Video: Eva Weizenegger

Die Versicherungen von Hauseigentümer und dem Wirt haben sich mittlerweile geeinigt und erste Zahlungen sind bereits geflossen. Noch wartet Baumüller aber auf die Zahlungen des Kurzarbeitergeldes für seine Mitarbeiter für Januar und Februar. "Das sind Kosten, die ich derzeit vorstrecke", so Baumüller. Dabei hat er selbst keinerlei Einkünfte, da er ja seinen Gasthausbetrieb nicht fortführen kann. "Da sind dann so Aktionen, wie sie Sascha Mölders startet, einfach ein tolles Zeichen für uns und tun uns auch seelisch einfach gut", schildert der Gastronom.

Mittlerweile liegt die Schadenssumme bei fast einer Million Euro. "Die ersten Schätzungen kamen bei Weitem nicht an den tatsächlich entstandenen Schaden hin", sagt Baumüller. Zunächst dachte man noch, man könne mehr von der Innenausstattung retten. "Doch der Ruß und der beißende Geruch waren kaum rauszubekommen", blickt Baumüller zurück.

So sieht es drei Monate nach dem Brand im Meringer Wirtshaus Andechser aus. Bild: Eva Weizenegger

Im Herbst könnten die ersten Gäste wieder im Andecher empfangen werden

Er erinnert sich noch an die Zeit, als er vor fast exakt 20 Jahren das damalige Kaufhaus Mayr in den Andechser verwandelte. "Damals sah es etwa so aus wie heute nach dem Brand." Aus seiner Erfahrung weiß Baumüller, dass es wohl im Sommer noch nichts mit einer Wiedereröffnung wird. "Damals hatten wir auch Juli als Eröffnungstermin festgesetzt und schließlich machten wir zum ersten Mal im November auf." Ähnlich wird der Zeitplan auch für den neuen Andechser sein. "Wenn wir im Sommer fertig sind, braucht es ja auch noch Vorlauf, um den Betrieb wieder hochzufahren", erklärt der Gastwirt.

Er selbst glaubt, dass er erst im Herbst die ersten Gäste im Andechser wieder empfangen wird. Darauf freut sich dann auch seine Mutter Marietta Baumüller, die der Brand ganz besonders getroffen hatte. "Sie trägt es mittlerweile wieder mit Fassung und hat schon Pläne, wie sie neu dekoriert", sagt ihr Sohn Christian.

So sieht es drei Monate nach dem Brand im Meringer Wirtshaus Andechser aus. Bild: Eva Weizenegger

Ganz auf seine Kochkünste müssen die Meringer auch nicht verzichten. Er hat zum Aschermittwoch spontan Steckerlfische gegrillt und diese im Foodtruck von Roberto bei der Tankstelle Popfinger in Mering verkauft. "Alles war restlos ausverkauft", freut sich Baumüller. Steckerlfisch, Matjes- und Lachssemmeln, Riesenbrezen und Kartoffelsalat wird es auch am Karfreitag geben. "Dann verkaufen wir das aber vor dem Andechser, dort steht noch unsere Verkaufsbude, die wir eigentlich für den To-go-Betrieb vorgesehen hatten", erklärt Baumüller. Vorbestellungen sind über WhatsApp unter der Nummer 0160/1800100 möglich.

