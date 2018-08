vor 22 Min.

Nachbar hört Rauchmelder und verständigt Feuerwehr

Die 21-Jährige Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Sie hatte vergessen, den Herd auszuschalten.

Ein 31-Jähriger aus Mering hat am späten Freitagabend gegen 23 Uhr Schlimmeres verhindert, als er die Feuerwehr verständigte, weil in der Nachbarwohnung der Rauchmelder schrillte. Die 21-jährige Bewohnerin war nicht zu Hause. Die Feuerwehr öffnete die Tür zur Wohnung gewaltsam. Dort fanden die Helfer auf dem eingeschalteten Herd eine Backform, in der Backzutaten gelagert waren. Diese hatten bereits zu kokeln angefangen. Abgesehen von dem aufgebrochenen Schließzylinder in der Haustür entstand kein weiterer Schaden.

