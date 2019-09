vor 15 Min.

Nachwuchs der Schützen auf Tour

Rieder fahren in den Bayerischen Wald

15 Kinder und Jugendliche der Rieder Schützenjugend haben zusammen mit den vier Jugendleitern einen Ausflug in den Bayerischen Wald gemacht. Ziel war das Wanderheim Gneißen bei Rattenberg.

Trotz regnerischen Wetters ließen sie sich die gute Laune nicht verderben. Abends wurde gegrillt und zusammen gespielt. Am Samstag ging es dann zum Planschen in ein Hallenbad in Deggendorf. Nach dem Badespaß saßen alle bis in die Nacht zusammen am Lagerfeuer und genossen selbst gemachtes Stockbrot. Auch am Sonntag wurde es nicht langweilig. Spaß und Action waren geboten im Rodel- und Freizeitparadies in St. Engelmar. „Insgesamt war es ein rundum gelungener Jugendausflug, der allen Teilnehmern, von klein bis groß, viel Spaß gemacht hat“, sagen die Betreuer. Sogar die Tatsache, dass der Handyempfang schlecht war vor Ort, sei nach anfänglichem Meckern schnell in den Hintergrund geraten.

