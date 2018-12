vor 58 Min.

Nachwuchs ist stark vertreten

Berichte und Ehrungen bei den Veteranen Dasing-Wessiszell

Die Soldaten- und Kriegerkameradschaft Dasing-Wessiszell ehrte bei der Jahreshauptversammlung verdiente Mitglieder. Der Vorsitzende Johann Kügle zeigte sich dabei sehr erfreut über die rege Teilnahme der jungen Mitglieder an der Versammlung, sie stellten fast ein Drittel der 64 anwesenden Mitglieder. Der Verein hat nach sechs Todesfällen und vier Neuzugängen jetzt 222 Mitglieder.

Vorangegangen war ein Totengedenken in der Dasinger St. Martins- Kirche. Nach einer Gedenkminute für die in diesem Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder gab Kügle einen Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr. Neben den vielen Veranstaltungen wie dem Faschingsball, dem Grillfest, der Soldatenwallfahrt „Maria im Elend“, dem Vereinsausflug nach Zell am See und dem Weinfest hob er besonders die rege Beteiligung hervor.

Kassier Paul Bürger gab einen Überblick über die guten Finanzen im abgelaufenen Vereinsjahr und Schriftführer Georg Mayr ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Der Kreisvorsitzende Ulrich Kosub, Johann Kügle und sein Vize Manfred Leopold nahmen anschließend die Ehrungen vor:

Paul Fritz jun. und Rudolf Strasser erhielten die Ehrennadel in Gold.

Johann Kormann, Jakob Sailer, Günter Strobel und Martin Lobpreis erhielten die Ehrennadel in Silber.

Theo Frey wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt,

Willi Schlatterer sen., Johann Schlatterer und Matthias Feiger für 40 Jahre,

Josef Huber, Franz Gojny, Peter Schadl und Helmut Fürgut für 30 Jahre.

Zu Ehrenmitgliedern wurden Wilhelm Franta und Lorenz Arnold ernannt.

Die Jahreshauptversammlung der Dasinger Veteranen endete gemütlich mit einer vom Verein spendierten Brotzeit. (FA)

