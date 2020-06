vor 16 Min.

Nächtlicher Vandalismus in der Herrgottsruhstraße in Friedberg

Die Polizei ermittelt nach einem Fall von Vandalismus in Friedberg.

Kanaldeckel entfernt, Zaun beschädigt und Plakat gestohlen: Wer hat in Friedberg etwas beobachtet?

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Friedberg einen Kanaldeckel in der Herrgottsruhstraße auf Höhe der Hausnummer 4 entfernt. Der bzw. die Täter warfen diesen anschließend gegen einen Gartenzaun, welcher hierdurch beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf entwendeten sie noch ein Werbeplakat. Ein Anwohner konnte den Kanaldeckel wieder einsetzen, bevor es zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam.

Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise

Die Polizei Friedberg ermittelt nun unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/3231710 zu melden.

