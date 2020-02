Nahverkehr: AVV verbessert seine Anschlusszeiten in Friedberg

Plus Die Verbindungen zwischen Zug und Bus passten zuletzt in Friedberg nicht. Ab Samstag soll sich das ändern.

Besserung gelobt der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) und verspricht seinen Friedberger Kunden eine Optimierung der Bus-Zug-Anschlüsse und Fahrtzeiten. In Kraft treten soll sie am Samstag, 1. Februar. AVV-Pressesprecherin Irene Goßner erklärt: „Wir haben beobachtet, dass viele Fahrgäste nur äußerst knapp oder gar nicht mehr ihre Anschlüsse erreichen konnten.“ Der Grund: „Manchmal wirbeln Unfälle unsere ganze Planung durcheinander.“ Aber auch das teilweise extrem hohe Verkehrsaufkommen sorge für nicht vorhersehbare Probleme.

AVV-Kunde wartet in Friedberg 25 Minuten auf Anschluss

Zu den leidtragenden Passagieren gehört auch Jakob Meixner. „Gerade als mein von Augsburg kommender Zug in Friedberg einfuhr, startete der Linienbus 200“, erzählt er. Um nicht 25 Minuten in der Kälte ausharren zu müssen, ging der schwerbehinderte Mann schließlich zu Fuß heim an den Rothenberg. „Fehlt dem Busfahrer die Übersicht oder sind zwei Minuten Fahrplanüberziehung so entscheidend?“, fragt Meixner.

„Wir haben das Problem bereits erkannt und werden ab Samstag dafür sorgen, dass sich die Situation entspannt“, verspricht Goßner. Seit Mitte Dezember sorgt der Stadtbus Friedberg dafür, dass Fahrgäste schnell und direkt im Zentrum und zwischen den Ortsteilen unterwegs sind.

Diese Anpassungen gibt es beim Friedberger Stadtbus

Ab Februar soll es folgende Anpassungen geben:

Alle Fahrten der AVV-Stadtbuslinie 200 beginnen künftig an der Haltestelle Friedberg-Ost eine Minute früher. Ausnahmen sind die Fahrt am Sonntag um 13.28 Uhr, die unverändert bleibt, und die Fahrt um bisher 7.39 Uhr; sie startet künftig fünf Minuten früher bereits um 7.34 Uhr. Hier verlängert sich die Fahrtzeit zwischen Friedberg-Ost und Bahnhof um fünf Minuten.

„Damit können Bus-Zug-Anschlüsse garantiert werden“, so die AVV-Sprecherin. Die früheren Abfahrtszeiten wirken sich entsprechend auf die nachfolgenden Haltestellen aus.

