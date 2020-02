Narren rechnen schonungslos mit Friedberg ab

Plus Auf der Prunksitzung des ORCC nehmen die Redner kein Blatt vor den Mund. Es geht um die Bahnhofstraße, den Margeritenball und die Kommunalwahl in Friedberg.

Freche Sprüche bekamen die Besucher der Prunksitzung des ORCC zu hören: Politiker und gescheiterter Margeritenball-Caterer, aber auch exzessive Handynutzer: Alle bekamen ihr Fett ab. In seiner Eröffnungsansprache freute sich Vereinspräsident Markus Nowak aber erst einmal über den Verlauf der Saison, mit welcher der ORCC sein 40. Jubiläumsjahr feiert.

Er verwies auf die Ausrichtung des bayernweit größten Gardetreffens mit über 800 Teilnehmern, freute sich über fünf ausverkaufte Kinderbälle und die hervorragend besuchten Galaveranstaltungen. Aus Handel, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft waren viele Ballgäste der Einladung in den Metzgersaal gefolgt.

Außerirdische in Friedberg?

Als Wesen von einem anderen Planeten machten sich Jasmin und Sven Korper Gedanken über das Verhalten der Erdbewohner. Bei ihrer extraterrestrischen Analyse über das menschliche, zwischenmenschliche und soziale Verhalten bedauerten die beiden, dass in der Zeit der digitalen Kommunikation der direkte Austausch „von Mensch zu Mensch“ leide.

Der Rat der E.T.s: „Legt das Smartphone beiseite, zückt nicht bei jeder Gelegenheit euer Handy, ist dieses auch noch so schön, glitzernd, einmalig oder besonders trendy, genießt euch selbst, schafft Momente, und dann wird sich’s ergeben, denn jeder von uns hat schließlich nur sein eigenes Leben.“

Den „erlauchten Ballgästen“ servierte Hofnarr Reinhold Korper seine Erfahrungen aus dem Friedberger Leben. Das Blatt vor dem Mund ist Korper schon vor langer Zeit abhandengekommen. Er ist schonungslos.

Die Gründe für die erneute Misere beim Catering auf dem Ball der Margerite war ebenso Thema wie die Diskussion um die Gestaltung des Stadtbildes mit den Streitpunkten Ludwigstraße und Bahnhofstraße oder den neuen Friedberger Bauhof. Des Hofnarrs Fazit lautete: „Was dem einen in seiner Ansicht ist recht, findet der andere für sich extrem äußerst schlecht, und so finden sich jeweils am anderen Ende gebetsmühlenartig die stets gleichen Argumente!“

Die Friedberger Herzoginnen Michaela Hansmann und Andrea Happacher brachten es in ihrer locker-ironischen Unterhaltung auf den Punkt: Läuft irgendetwas nicht so ganz nach Plan in Friedberg, fließt das Wasser den Berg hinauf statt hinunter, scheint die Sonne am Donnerstag und nicht am Freitag: Roland Eichmann sei an allem schuld. Der mahnende Unterton, vor einem Urteil eingehend nach den Gründen und Ursachen für die Situation zu suchen, war in dieser Einlage nicht zu überhören.

Die Friedberger Kommunalwahl ist Thema

Seit dem großen Erfolg des Duos Z’wida und Wurz’n warteten die Ballgäste mit Spannung auf den diesjährigen Auftritt von Robert Höck alias Z’wida und seiner Bühnenpartnerin Veronika Günther alias Wurz’n. Mit gepfeffertem Humor stritten sich die beiden über so manche oft diskutierten Begebenheiten. Unverkennbar war der rote Faden Kommunalwahlen zu erkennen: „Der Hatzold und der Eichele, des san zwoa feine Herrn, bei dene moant ma gradewegs, sie san vom anderen Stern. San mittendrin statt nur dabei am legendären Kürbisfest, beim Platzhirsch gab der Rotwein dene dann den Rest.“

Begleitet vom Klavierspiel Höcks lösten sich alle Probleme im Refrain auf: „FDB, FDB, du bist so unbeschreiblich schee, du bist unser Heimatort, wir geh’n nie mehr von dir fort! FDB, FDB, du bist so unbeschreiblich schee, du bist unser Stadtrevier, wir bleiben hier!“

Als Zugabe hatten die beiden Goethes „Erlkönig“ im Programm, zugeschnitten auf die Kommunalwahlen: „Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Manni mit seinem Kind. Er hält den Florian wohl in dem Arm, er hält ihn sicher, er hält ihn sich warm.“

Vor der Kommunalwahl kommt für den ORCC nach seiner gelungenen Ballnacht jedoch noch ein wichtiges Ereignis: Der Friedberger Faschingsumzug am Dienstag. Start ist um 14 Uhr – mit Frohsinn und Humor natürlich!

