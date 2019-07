19.07.2019

Nasse Gaudi bei der Gautsch

Schwammhalter, Packmeister und Packer walteten bei der traditionellen Gautsch in der Ambérieuschule ihres schweren feuchten Amtes.

Die historische Druckergilde spart beim Besuch in der Meringer Ambérieu-Grundschule nicht an Wasser

Von Heike John

Zuerst mit dem Gesäß auf den nassen Schwamm gesetzt, ein Kübel Wasser über den Kopf und dann hineingetaucht in den hölzernen Bottich. So werden alljährlich die Druckerlehrlinge der Ambérieuschule zum Ende ihrer Lehrzeit von ihren Sünden reingewaschen. Ein Riesenspaß für alle ist das Gautschfest, bei dem bereits seit 22 Jahren die historische Druckergilde der Augsburger Allgemeinen nach altem Brauch die Druckertaufe durchführt.

25 Schüler der zweiten, dritten und vierten Klasse traten heuer dazu in Badekleidung auf dem Schulhof an. Zimperlich durften die Jünger Gutenbergs nicht sein, denn mit Wasser wurde nicht gespart. Angesichts der nasskalten Witterung hatte Hausmeister Günter Laufer aber mit einem zweiten Schlauch noch wärmeres Wasser in den Holzbottich gefüllt. „Schwammhalter, Packmeister und Packer waltetet eures schweren feuchten Amtes“, forderte Gautsch-meister Robert Frank gemäß den Anordnungen auf seiner historischen Papierrolle. Einer nach dem anderen mussten die Schüler der Arbeitsgemeinschaft Drucken antreten und wurden von den Packmeistern zum Bottich geführt.

Das Publikum hatte wenig Mitleid mit den fröstelnden Gesellen und skandierte laut „Tauchen, tauchen!“. Die Mannen der Gilde unterschieden aber schon ein bisschen und verschonten das ein oder andere Mädchen, das sich vor dem Abtauchen die Nase zuhielt vor allzu argen Tauchgängen. Verfehlungen an den Nachmittagen in der Drucker AG wie falsch gesetzte Buchstaben oder mit Druckerfarbe verschmierte Türklinken wurden zur Freude der Mitschüler mit einem Extra-Tauchgang geahndet, bis endlich ein jeder Drucker gänzlich von jeglicher Verfehlung reingewaschen schien. Im fröhlich gesungenen Schuldruckerlied erfuhr das Publikum im Detail vom Umgang mit der schwarzen Kunst, bei der Texte, Bilder und sogar kleine Bücher entstanden. Auch Lehramtsanwärterin Lisa Heller, dies seit Anfang des Schuljahrs mit der schon langjährig erfahrenen Kollegin Christine Eglhofer die Drucker AG leitete, wurde vom Eintauchen in den Bottich nicht verschont.

Allein wegen dieser Gaudi am Ende des Schuljahres wollen auch im nächsten Schuljahr wieder viele Schüler den freiwilligen Nachmittagskurs belegen. Als schönen Nebeneffekt des Gautschvergnügens konnte Gautschmeister Robert Frank auch in diesem Jahr wieder einen Spendenscheck für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, entgegennehmen. (jojo)

