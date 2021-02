06:01 Uhr

Neubau für Meringer Hort an der Klostergasse soll jetzt starten

Plus Schon vor Jahren sollte der marode Hort "Alte Burg" durch einen Neubau ersetzt werden. Im März starten nun endlich die Arbeiten.

Von Gönül Frey

In einem Anbau des alten Klosters hat der AWO-Hort "Alte Burg" sein Zuhause. Die Zustände in dem maroden Bauwerk sind seit Jahren immer wieder Thema in den kommunalpolitischen Gremien. Ein Neubau ist Träger und Eltern seit Langem versprochen. Nun soll es endlich losgehen. Laut Bürgermeister Florian Mayer erfolgt Anfang März der Baustart.

Wenn alles gut geht, können die Kinder dann im September 2022 ihr neues Domizil beziehen. Wie berichtet, entsteht dieses am rückwärtigen Grundstücksende. Sobald dieses bezugsfertig ist, werden die aktuellen Räumlichkeiten abgerissen und dann der großzügige Garten – das ganz große Plus dieser Meringer Betreuungseinrichtung – wieder hergestellt. Die Außenanlagen werden entsprechend wohl erst 2023 fertig. 4,6 Millionen Euro wird das Vorhaben die Kommune kosten. Dazu kommen noch der Abbruch des Klosteranbaus und die Möblierung der neuen Einrichtung.

Meringer Hort auf zwei Stockwerken mit Aufzug

Geplant hat den Neubau in Massivbauweise der Münchner Architekt Herbert Probst, der die EU-weite Ausschreibung für das Projekt gewonnen hat. Sein Hort wird künftig zwei Stockwerke haben, aber durch einen Aufzug dennoch in allen Teilen barrierefrei zugänglich sein. In den vier Gruppenräumen können insgesamt 100 Schüler betreut werden. Zudem gibt es einen großen Speiseraum mit einer Aufwärmküche. Das Essen wird von einem Caterer geliefert. Laut Bürgermeister Mayer wird nur in einer einzigen Einrichtung der Kommune frisch gekocht – nämlich in der Kita am Sommerkeller, wo eine eigene Köchin beschäftigt ist.

Das Raumkonzept ist mit der AWO als derzeitigem Träger des Horts so abgestimmt, erklärt Mayer. Wie berichtet, hat es am zweiten Meringer Hortstandort an der Ambérieustraße, den früher ebenfalls die AWO betreute, im vergangenen Jahr einen Trägerwechsel gegeben. Dort kümmert sich nun die kjf um die Kinder. Der Wechsel war mit einigen Reibereien verbunden (wir berichteten). Plant die Gemeinde deswegen in ihrem Neubau überhaupt noch mit der AWO? Man habe einen neuen Vertrag mit der AWO bis zum 1. September 2022, sagt der Bürgermeister: "Mit dem Einzug in das neue Haus müssen wir auf jeden Fall eine auf diese Einrichtung passende neue Vereinbarung verhandeln." Das Konzept des Horts sei auch auf die AWO ausgelegt, aber die Gemeinde müsse im Laufe des Jahres erst noch Gespräche führen. "Denen möchte ich jetzt auch nichts vorwegnehmen", betont der Bürgermeister.

Neubau des zweiten Horts an der Ambérieustraße weiter ungewiss

Das Projekt ist eine Mammutaufgabe für die finanziell angeschlagene Kommune. Dabei wäre eigentlich auch für den zweiten Hortstandort an der Ambérieustraße, wo die Betreuung seit vielen Jahren in einem Container-Provisorium erfolgt, ein Neubau vorgesehen. Mit "Raum und Bau" hatte Mering dafür im Februar 2019 sogar schon ein Planungsbüro beauftragt.

Dieses hatte das Projekt zuletzt mit 4,75 Millionen Euro beziffert. Um überhaupt einen genehmigungsfähigen Haushalt zustande zu bringen, hat die Kommune das Vorhaben dann jedoch noch einmal auf Eis gelegt. In diesem Jahr werde sich der Gemeinderat wegen dringenderer Aufgaben auch nicht damit befassen können, erklärt Bürgermeister Mayer auf Nachfrage unserer Redaktion. Will die Kommune den Hort noch bauen, muss sie jedoch spätestens 2023 loslegen, sonst ist das Förderprogramm ausgelaufen. "Wir werden also sicherlich im Jahr 2022 im Rahmen der Haushaltsberatungen und auf Basis der wirtschaftlichen Entwicklung nochmal darüber sprechen müssen, damit es dann nicht zu knapp wird, sollte man das Bauvorhaben 2023 wieder aufnehmen wollen", sagt Mayer.

