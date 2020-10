vor 22 Min.

Neue Brücke über die Meringer Paar ist an ihrem Platz

In Mering wurde am Freitag die neue Paarbrücke eingehoben.

Plus Jetzt ist neue Brücke über die Paar in der Bachstraße in Mering installiert worden. Doch die Kosten dafür stiegen von 118.000 auf 190.000 Euro.

Von Eva Weizenegger

Mit der neuen Brücke können nun Fußgänger und Radfahrer auf kurzem Weg vom Freizeitgelände am Badanger ins Meringer Zentrum gelangen. Bereits 2017 hatte der Marktgemeinderat dieses neue Bauwerk beschlossen. Dafür wurden 118.000 Euro im Haushalt der Marktgemeinde veranschlagt. In der Bauausschusssitzung informierte Bürgermeister Florian Mayer darüber, warum die Kosten nun steigen.

Am Freitag wurde die Brücke in Mering angeliefert

Am Freitag wurde mit einem großen Autokran das Brückenbauwerk auf die Widerlager gehoben. "Es war sehr beeindruckend", schildert Bürgermeister Florian Mayer. Noch gibt es einige Arbeiten, die zu tun sind, bis die Brücke für die Öffentlichkeit freigegeben werden kann. "Wir rechnen damit, dass bis Ende Oktober alles fertig ist", so Mayer.

Die Brücke gehört zu einem Teil des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) im Rahmen der Städtebauförderung und ist im Radwegekonzept aufgenommen. Deshalb ist die gesetzlich vorgeschriebene Breite von 2,50 Metern notwendig. Schon 2009 diskutierten die Marktgemeinderäte über eine Brücke an dieser Stelle. Damals schien das Projekt noch in weiter Ferne.

Durch das umfangreiche Innenortskonzept kam die Brücke wieder ins Gespräch und wurde 2017 schließlich vom Marktgemeinderat bewilligt. Damals waren es noch 118.000 Euro, die für das Bauwerk veranschlagt wurden, so müssen dafür nun 190.000 Euro bezahlt werden.

Bis die Brücke für die Öffentlichkeit freigegeben wird, dauert es noch etwas. Bild: Florian Mayer

Ursächlich dafür seien einige bauliche Änderungen, die nötig waren, und zudem war mittlerweile die ausführende Firma insolvent. "Wir fanden aber glücklicherweise eine neue Firma, die zu ähnlichen Konditionen die Brücke erstellte", informierte Mayer die Mitglieder des Bauausschusses.

Mering hofft auf Fördergelder

Der Meringer Bürgermeister erklärte den Räten jedoch, dass die Kostensteigerung sich nicht allzu stark auf die Gemeindekasse auswirken wird. "Wir sind mit der Brücke an der Bachstraße im Städtebauförderprogramm aufgenommen worden und diese wird mit etwa 50 bis 60 Prozent gefördert." Er rechnet damit, dass die für den Markt Mering anfallenden Fixkosten sich auf etwa 90.000 Euro reduzieren. "Ohne diese Förderung wären wir bei 120.000 Euro gewesen", so Mayer.

Diese Kostensteigerung musste im Bauausschuss noch abgesegnet werden, weil sie im Haushalt eingestellt werden müsste, bis die Fördermittel fließen. Mit einer Gegenstimme bewilligte der Bauausschuss das Vorhaben.

