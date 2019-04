00:33 Uhr

Neue Ehrenmitglieder für die Veteranen

Entscheidung beim Soldaten- und Kameradschaftsverein Egling-Heinrichshofen

Neue Ehrenmitglieder gibt es beim Soldaten- und Kameradschaftsverein Egling-Heinrichshofen.

Nach den Berichten und der einstimmigen Entlastung des Vorstands schlug Vorsitzender Peter Kaiser die Ernennung von Jürgen Dietschmann, Alfred Mayrock und Raimund Rauschmair zu Ehrenmitgliedern vor. Die Mitgliederversammlung stimmte dem Antrag einstimmig zu.

In seiner Laudatio bedankte sich Kaiser bei den Geehrten und überreichte ihnen die Ernennungsurkunde. Die neuen Ehrenmitglieder engagierten sich unter anderem viele Jahre im Vorstand des Vereins und waren maßgeblich und mit Fingerspitzengefühl am Zusammenschluss des Veteranenvereins mit der Reservistenkameradschaft beteiligt. Sie erreichten auch, dass der Verein eigene Räumlichkeiten von der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekam. Auch bei der Stabilisierung des alten Kriegerdenkmals zeigten die Geehrten immer vollen Einsatz. Alfred Mayrock und Raimund Rauschmair waren mit weiteren Mitgliedern regelmäßig und erfolgreich an Schießwettkämpfen des Reservistenverbands beteiligt. Von den Erfolgen zeugen die zahlreichen Pokale im Vereinsraum.

