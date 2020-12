vor 31 Min.

Neue Erkenntnisse zum Brand im Andechser in Mering

Plus Ein Brand hatte in der Nacht zum Sonntag das Wirtshaus Andechser in Mering völlig zerstört. Nun hat die Polizei die Ursache für das Feuer ermittelt.

Von Philipp Schröders

Ein Feuer hatte in der Nacht zum Sonntag das Wirtshaus Andechser in Mering völlig zerstört. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand in den Griff zu bekommen. Nun hat die Polizei neue Erkenntnisse im Hinblick auf die Ursache veröffentlicht.

Laut einem Pressebericht konnte im Rahmen umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg sowie eines Sachverständigen am Brandobjekt eine vorsätzliche Brandlegung ausgeschlossen werden. "Ursächlich für den Brandausbruch war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt im Bereich der Stromversorgung", heißt es. Der Sachschaden wird mittlerweile mit circa 200.000 Euro beziffert.

Brand im Andechser: Feuer und Rauch zogen in den ersten Stock

Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen war bei der Meringer Feuerwehr die Meldung "Brand beim Wirtshaus Andechser" eingegangen - und sofort eilten die Einsatzkräfte an den Marktplatz, wo das Erdgeschoss bereits vollkommen in Brand stand. Feuer und Rauch zogen nach oben in den ersten Stock und wüteten dort weiter.

Völlig zerstört ist nach einem Brand die Meringer Traditionsgaststätte Andechser am Marktplatz. Bild: Bernhard Weizenegger

Eine Stunde nach Einsatzbeginn, gegen 5.15 Uhr, hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Nicht betroffen waren die Praxisräume und Wohnungen, die sich in einem anderen Teil des Gebäudes befinden.

Die Küche des Meringer Gasthauses war erst kurz vorher saniert worden

Wirt Christian Baumüller hatte erst im November das 20-jährige Bestehen des Gasthauses gefeiert. Die Küche wurde vor wenigen Tagen nach einer kompletten Sanierung wieder in Betrieb genommen, die Fassade des Gebäudes ist frisch gestrichen. Auf der Internetseite des Wirtshauses heißt es: "Aufgrund des Brandes bleibt das Andechser in Mering bis auf Weiteres geschlossen. Wir sind zutiefst erschüttert und hoffen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen."

