vor 36 Min.

Neue Gesichter bei den Stockschützen

Die Abteilung im SV Mering braucht nach dem Unfall ihres Vorsitzenden eine neue Führung.

Durch den tragischen Unfall des bisherigen Abteilungsleiters Wolfgang Morgenroth, der zur Zeit noch in der Unfallklinik in Murnau liegt, wurden bei den Stockschützen des SV Mering Neuwahlen notwendig.

Positiv war der Zusammenhalt in dieser schwierigen Situation. Auch bei den jungen Mitgliedern war die Bereitschaft groß, Verantwortung in der Abteilung zu übernehmen. So gestärkt kann diese die Herausforderungen der Zukunft meistern, ist der Verein überzeugt.

Die Geschicke der Stockschützen im SV Mering leiten künftig Abteilungsleiter Günter Müller, Sportlicher Leiter und stellvertretender Abteilungsleiter Karl Sailer, Jugendleiter Ernst Mayr, Kassier Elias Peters, Schriftführer Moritz Sycek, Kassenprüfer Ernst Mayr, Maxi Mulzer, Beisitzer im Vereinsrat und Ältestenrat Erwin Postenrieder.

Alle Interessenten ob jung oder älter (die Mitglieder sind zwischen 13 und 83 Jahre alt) sind eingeladen, das Team und die neugestaltete Vereinshütte kennenzulernen. Jeder kann nach Wunsch das Stockschießen sportlich ambitioniert oder als reine Freizeitgestaltung ausüben: die Herren nehmen an den Kreis- und Bezirksmeisterschaften teil und die Jugend hat sich 2017 für die bayrische Meisterschaft U19 qualifiziert. Die Stockbahnen befinden sich direkt hinter dem Fußballplatz des SV Mering. Ein genauer Lageplan und die Trainingszeiten sind auf der Internetseite des SV Mering zu finden.

