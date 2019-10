Neue Gesichter tun den Friedberger Grünen gut

Plus Bürgermeisterkandidat Egon Stamp kann unbelastet von den Imageproblemen seiner örtlichen Parteifreunde auftreten.

Der Klimawandel ist die größte Sorge junger Menschen in Deutschland. Das geht aus der eben erschienenen Shell-Studie hervor, für die 2572 Jugendliche zwischen zwölf und 25 Jahren befragt wurden. Die elementaren Lebensbedingungen auf der Erde haben damit Terror und Wirtschaftskrisen abgelöst, die bei den vorangegangenen Erhebungen stets an erster Stelle als Grund für Zukunftsängste der jungen Generation genannt wurde.

Hauptprofiteure dieser Entwicklung sind die Grünen, denen nach Umfragen die größte Kompetenz in Sachen Klimaschutz zugetraut wird. Das ist in Friedberg nicht anders als im Rest der Republik, und entsprechend findet der Ortsverband Zulauf, wenn auch im Rahmen der Verhältnisse.

Dass nun neue Gesichter an vorderster Front auftauchen, das kann der Ökopartei nur guttun. Denn obwohl viele Friedberger mit den Zielen der Grünen – sei es die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt oder der Kampf um die Sanierung des Stadtbads – übereinstimmten, schlug sich das nie in Wahlergebnissen für deren Bürgermeisterkandidaten nieder. Egon Stamp kann unbelastet von den Imageproblemen seiner Vorgänger an seine Aufgabe herangehen.

