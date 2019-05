02.05.2019

Neue Mensa nimmt in Mering ihren Betrieb auf

Am Schulzentrum können die Schüler der Realschule und des Gymnasiums nun in den neuen Räumen ihre Mittagspause verbringen. Auch ein Frühstücksangebot gibt es dort

Von Eva Weizenegger

Lange hat es für die Meringer Gymnasiasten und Realschüler gedauert, bis die Mensa ihren Betrieb aufnehmen konnte. Am ersten Schultag nach den Osterferien war es endlich soweit, das erste Mittagessen wurde am Montag ausgegeben.

Josef Maisch, Schulleiter am Meringer Gymnasium, erklärt, dass man gemeinsam mit dem Landkreis als Bauherrn und den Planern von Obel-Architekten versucht habe, dort nicht nur eine zweckmäßige Einrichtung zur Essenseinnahme zu schaffen. „Wir wollten den Schülern die Möglichkeit geben, dort einen Raum zu haben, der zum Aufenthalt einlädt“, erklärt Maisch. Als neuen Caterer wurde das Team von Breakx.one gefunden, der die Metzgerei Mödl ablöst. „Wir haben seit Aufbau des Gymnasiums sehr gut zusammengearbeitet und bedanken uns für die letzten Jahre“, sagt Maisch. Auch die Bäckerei Dilger, mit der viele Jahre zusammengearbeitet wurde, zieht sich vom Pausenverkauf am Gymnasium und an der Realschule zurück. Intensiv wurde nach einem neuen Caterer gesucht. „Wir sind sehr froh, dass wir nun jemanden gefunden haben, der bereits an einigen Augsburger Schulen mit seinem Konzept überzeugen konnte.“ Der neue Anbieter wird bereits am Morgen die Schüler mit Snacks, Müsli, Gebäck verwöhnen. Mittags gibt es wechselnde Gerichte, die in Mering frisch zubereitet werden. Geöffnet ist die Mensa ab 7.15 Uhr für die Gymnasiasten und ab Mittag auch für die Realschüler.

Eine Neuerung ist, dass nun nicht mehr nur vorbestellte Gerichte angeboten werden, sondern auch Schüler spontan entscheiden können, wenn sie in der Mensa zu Mittag essen wollen. Bezahlen können die Schüler entweder bar oder mit ihrer Mensakarte. Auch Schulleiter Andreas Pimpl von der Meringer Realschule freut sich über die neue Mensa. „Ich rechne jedoch damit, dass zunächst hauptsächlich die Schüler aus der offenen Ganztagsbetreuung auf dieses Angebot zurückgreifen werden.“ Der Verkauf am Vormittag in den Pausen finden nicht in der Mensa statt, sondern weiterhin in der Aula der Realschule. Aber auch vom Team von Breakx.one. Momentan ist es an der Realschule nicht geplant, dass dort eine gebundene Ganztagsklasse angeboten wird. „Unser Konzept sieht vor, so wenig wie nötig Nachmittagsunterricht anzubieten, um den Kindern Zeit für außerschulische Aktivitäten zu bieten“, erklärt Andreas Pimpl.

Am Gymnasium in Mering ist die Nachfrage nach der gebunden Ganztagsklasse dagegen hoch. Im laufenden Schuljahr werden in der Jahrgangsstufe fünf zwei Klassen im gebunden Ganztag unterrichtet, in den Jahrgangsstufen sechs bis neun jeweils eine Klasse. In diesem Unterrichtskonzept werden die Schüler von 8 bis 16.15 Uhr unterrichtet, mit einem abgestimmten Wochenplan. Unterricht sowie freie Lern- und Spielzeiten wechseln sich ab. „Gerade für diese Schüler ist natürlich ein abwechslungsreiches Angebot in der Mensa besonders wichtig“, sagt Maisch.

Noch nicht fertiggestellt sind die Räume im ersten Stock des neuen Mensagebäudes. Hier werden drei Klassenzimmer, ein Bereich für die Lernlandschaft sowie ein Büro für Lehrer entstehen. „Alle Räume sind genauso ausgestattet wie im Schulgebäude auch“, erklärt Maisch. Es sei auf keinen Fall ein „Ausweichquartier“, sondern ein gleichwertiger Trakt. Von Jahr zu Jahr werde entschieden, welche Jahrgangsstufe dort unterrichtet wird. Eine offizielle Einweihung des Mensagebäudes ist vorgesehen, wenn auch die oberen Räume fertiggestellt sind.

Themen Folgen