Neue Planungen: Bekommt der Friedberger Bahnhof ein Parkdeck?

Zusätzliche Fahrradabstellplätze und eine WC-Anlage am Friedberger Bahnhof - im Herbst 2019 hat der Bauausschuss des Friedberger Stadtrats diesem Vorhaben zugestimmt. Jetzt, eineinhalb Jahre später, muss noch einmal umgeplant werden. Der Grund: "Wir sind von den Launen der Deutschen Bahn abhängig", seufzte Baureferentin Lillian Sedlmair im Ausschuss.

Klagen über die geringe Zahl an Radlstellplätzen und die fehlende Toilette am Friedberger Bahnhof gibt es seit Jahren. Die Stadt wollte diesen Mangel auf dem Grundstück östlich des Bahnhofsgebäudes beheben, das zuletzt als Pkw-Parkplatz diente. Im Frühling 2020 war das Projekt eigentlich weit fortgeschritten. Selbst die Ausschreibung für die Toilettenanlage hatte der Ausschuss bereits beschlossen. Toiletten und Radlständer sollten auf der Südseite des Grundstücks neben dem Bahnsteig entstehen.

Behörden verfügen Baustopp in Friedberg

Doch dann stockten die Arbeiten. Zunächst verzögerte sich die Lieferung der Fertigmodule, dann kamen bei Aushubarbeiten archäologische Funde und kontaminiertes Bodenmaterial zutage. Das Landratsamt, das Landesamt für Denkmalpflege und das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth verfügten sogar einen Baustopp.

Wegen des kontaminierten Materials musste die Entwässerungsplanung angepasst werden. Statt eines Versickerungssystems waren plötzlich aufwendige Pumpanlagen nötig, um Oberflächenwasser und Abwasser in den Regenwasser- bzw. Mischwasserkanal zu befördern.

Und dann kam die Bahn ins Spiel: Sie plant ein neues Stellwerk in Friedberg. Angedacht ist ein Standort südlich des städtischen Grundstücks, über das dann die Zufahrt führen müsste. Genau dort steht aber ein großer Baum und die Eignung der Fläche ist auch noch nicht abschließend geklärt. Laut einem Bahnsprecher gibt es hierzu noch keine Festlegung.

WC und Radlständer jetzt am Friedberger Bahnhofsvorplatz

Dazu kommt, dass im Zuge des barrierefreien Ausbaus die Bahnsteige angehoben werden. Dann müsste auch die bahneigene Fahrradabstellanlage verändert werden, die wiederum die Stadt für ihren eigenen Radlunterstand als Bezugspunkt nimmt. Auch die WC-Anlage würde dann niedriger liegen als der Bahnsteig. Um spätere Anpassungen und die damit verbundenen Kosten zu vermeiden, wandern WC und Fahrradständer jetzt nach Norden zum Bahnhofsvorplatz hin.

Damit macht sich die Stadt nicht nur von den Entscheidungen der Bahn unabhängig, sondern spart auch noch Geld: Toilette und Radlständer sind vom Bahnhofsvorplatz ebenerdig zu erreichen, auf eine Rampe kann ebenso verzichtet werden wie auf die Pumpenanlagen. Die Stadt kann sofort damit beginnen, die Baugrube auf dem Grundstück zu verfüllen und die Parkplätze wiederherzustellen. Der Bauausschuss befürwortete die Umplanung einstimmig.

Die Bahn hält derweil an ihren Umbauplänen für Friedberg fest. Nach wie vor sei vorgesehen, die Arbeiten bis Ende 2025 abzuschließen, so ein Bahnsprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Gespräche mit dem Eigentümer des Bahnhofsgebäudes werden im Rahmen der Vorentwurfsplanung stattfinden. Die Planungsleistungen befinden sich derzeit in der Ausschreibung.

Offen ist, ob sich der Wunsch der Stadt erfüllen lässt, die Unterführung unter den Bahngleisen bis zur Luitpoldstraße fortzuführen. Auf diese Weise könnte sich Friedberg-Süd besser an den Bahnhof anbinden lassen, ohne den seit Jahren diskutierten, teuren Steg vom Stefananger zur Innenstadt bauen zu müssen. "Das Vorhaben befindet sich in einem frühen Planungsstadium, sodass hierfür noch keine abschließenden Festlegungen getroffen wurden. Varianten werden im Rahmen der Vorentwurfsplanung untersucht", so die Bahn.

Bahn ist offen für Parkdeck in Friedberg

Dem Bau eines Parkdecks auf dem bestehenden Park-and-ride-Platz steht aus Sicht der DB nichts entgegen. Die Planungen würden intensiv mit den Planungen der Stadt abgestimmt. Ob die Stadt dafür das nötige Geld aufbringen kann, ist jedoch völlig offen. In modularer Bauweise wären rund 120 neue Stellplätze möglich. Im Raum steht ein Betrag zwischen drei und fünf Millionen Euro, die Stadt kann dafür mit Zuschüssen aus der ÖPNV-Förderung rechnen.

