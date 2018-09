12.09.2018

Neue Vorfahrtsregelung in der Lechstraße

Der Meringer Bauausschuss berät auch über Schilder im Kreuzungsbereich der Holzgartenstraße

Mering Der Meringer Bauausschuss hat sich in seiner vergangenen Sitzung mit der Lechstraße und den unterschiedlichen Vorfahrtsregeln dort beschäftigt. In der Bürgerversammlung im Mai war das Thema auch angesprochen worden. Kritisiert wird, dass es kurz hintereinander zwei unterschiedliche Vorfahrtsregelungen gibt. Während im Einmündungsbereich der Flößerstraße Rechts vor Links gilt, haben die Autofahrer nur ein paar Meter weiter an der Einmündung zur Schlossmühlstraße auf der Lechstraße Vorfahrt.

Nun gab es die Überlegung, die Regelung an der Flößerstraße zu ändern. Boris Küppersbusch von der Verwaltung erklärte allerdings in der Sitzung, dass die Polizei Friedberg davon abrate. Das bisher bestehende System funktioniere in Hinsicht auf Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs gut. Der Polizei sei in den vergangenen drei Jahren an dieser Stelle kein Unfall gemeldet worden. Stefan Enzensberger von der CSU gab zu bedenken: „Wir können hier darüber abstimmen, wie wir wollen. Das Landratsamt wird letztlich das tun, was die Polizei empfiehlt.“ Bürgermeister Hans-Dieter Kandler und mehrere Gemeinderäte sprachen sich aber für eine Änderung aus. Letztlich stimmte das Gremium für Vorfahrt auf der Lechstraße im Einmündungsbereich der Flößerstraße.

Auch über die Kreuzung Holzgartenstraße und Lechstraße wurde diskutiert. Dort herrscht Rechts vor Links. Die Verwaltung sprach sich dafür aus, an allen vier Einmündungen ein Warnschild aufstellen zu lassen. Ein rotes Dreieck mit einem schwarzen Kreuz in der Mitte kündigt an, dass Rechts vor Links zu beachten ist. Im Bauausschuss wurde dann auch über eine Änderung der Verkehrsregelung diskutiert. Letztlich entschieden die Gemeinderäte aber, alles beim alten zu belassen und auch keine Schilder aufstellen zu lassen. (schr-)

