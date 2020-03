Neuer Bürgermeister in Merching: Helmut Luichtl setzt sich knapp durch

Plus Der CSU-Kandidat Helmut Luichtl wird der neue Bürgermeister in Merching. Sein Gegner Markus Storch holt aber 49,2 Prozent der Stimmen.

Äußerst knapp ist das Ergebnis der Stichwahl in Merching ausgefallen. Am Ende bekam Helmut Luichtl von der CSU mit 50,8 Prozent, das sind 944 Stimmen, die Mehrheit. Er wird damit der neue Bürgermeister der Gemeinde und Martin Walch, der nicht mehr antrat, ablösen.

„Ich freue mich sehr“, sagte er am Sonntagabend am Telefon, nachdem das Ergebnis feststand. Allerdings betonte er auch, dass er das Amt in schweren Zeiten übernehme. Auch die Gemeinde werde durch die Corona-Krise geprägt. „Aber wir werden das durch den Zusammenhalt in Merching hinkriegen“, sagte er. Dabei sei er sich auch sicher, dass sein Konkurrent bei der Wahl, Markus Storch, ihn unterstütze. Der Kandidat der Freien Wähler hatte 49,2 Prozent bekommen, das sind 914 Stimmen. Überhaupt setzt Luichtl auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Gemeinderat.

Luichtl will Krisenstab in Merching einrichten

Als Bürgermeister möchte er sehr bald einen kleinen Krisenstab einrichten, mit dem dann die dringendsten Aufgaben in der Gemeinde festgelegt werden sollen. Zudem will er bei seinem Arbeitgeber um eine schnelle Freistellung bitten, um sich schon möglichst bald in die Amtsgeschäfte einarbeiten zu können.

Luichtl bringt bereits viel Erfahrung aus dem Gemeinderat mit, dem er seit zwölf Jahren angehört. Vor sechs Jahren trat er schon bei der Bürgermeisterwahl an, unterlag aber damals Walch. Der 55-Jährige arbeitete bisher als Diplom-Betriebswirt mit Schwerpunkt in der IT und will auch hier mit seinen Kenntnissen die Verwaltung mehr unterstützen und entlasten.

Sein Konkurrent Storch ist bisher noch nicht in der Kommunalpolitik tätig gewesen. Als Kandidat der Freien Wähler hatte er es aber auf Anhieb in die Stichwahl geschafft. Der 49-jährige Lebensmittelverarbeitungstechniker ist fest im Merchinger Vereinsleben verankert. Unter anderem ist er Mitbegründer des Merchinger Musikvereins und engagiert er sich schon seit 20 Jahren als Vorsitzender der Feuerwehr.

Storch bedankt sich für fairen Wahlkampf

„Es ist schon schade, aber das Ergebnis ist sehr knapp ausgefallen. Daher bedanke ich mich bei den Wählern, dass sie mir als Politikneuling so ein Vertrauen ausgesprochen haben“, sagte er am Sonntagabend.

Er kenne Helmut Luichtl sehr gut – beide engagieren sich bei der Feuerwehr – und wolle ihn gar nicht als seinen Gegner bezeichnen. „Ich bedanke mich bei ihm, dass wir so einen fairen Wahlkampf geführt haben.“

Das gelte aber auch für Chantal Wieja (Parteifreie Bürger), die sich im ersten Durchgang auch für das Amt beworben, aber es nicht in die Stichwahl geschafft hatte. Storch will nun auf jeden Fall seinen Sitz im Gemeinderat wahrnehmen und sich in Zukunft auch politisch für die Gemeinde einsetzen.

